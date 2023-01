Loeb défendra son titre à la Race of Champions

Charger le lecteur audio

Sébastien Loeb défendra à la fin du mois son titre à la Race of Champions, où il fera également équipe avec Adrien Tambay pour représenter la France dans la Nations Cup. Fraîchement arrivé deuxième du Dakar, le nonuple Champion du monde des Rallyes complète son agenda 2023 en participant une nouvelle fois à l'épreuve organisée depuis l'an dernier en Suède, sur la neige et sur la glace.

En 2022, Sébastien Loeb avait battu Sebastian Vettel en finale afin de remporter la Race of Champions pour la quatrième fois de sa carrière, égalant au passage le record de son compatriote Didier Auriol en la matière. Cette fois-ci, l'Alsacien sera rejoint par Adrien Tambay, titré l'an passé en FIA eTouring, pour participer à l'épreuve mettant aux prises les nations. La Norvège avait remporté l'édition 2022 grâce à Petter et Oliver Solberg.

"J'ai tellement de bons souvenirs de la Race of Champions depuis 20 ans", souligne Sébastien Loeb, qui avait été titré pour la première fois en 2003, puis en 2005, 2008 et 2022. "C'est toujours génial de se retrouver avec tous les autres pilotes dans une ambiance aussi sympa. En course, il faut s'adapter à toutes les voitures, ce qui devient encore plus compliqué quand tu es confronté à la neige et à la glace en Suède. Ce n'est pas facile de se mesurer à tous ces gars des pays nordiques, qui connaissent très bien ces conditions, donc j'étais heureux de découvrir l'an dernier que j'avais encore le rythme ! C'était une bagarre amusante avec Seb en finale, et j'aimerais aller jusqu'au bout cette année encore. Ce sera aussi sympa de retrouver Adrien Tambay pour l'équipe de France en ROC Nations Cup. J'espère que l'on pourra réaliser un doublé français."

L'édition 2022 de la Race of Champions.

Le duo tricolore intègre une liste des engagés qui compte déjà Sebastian Vettel et Mick Schumacher pour l'Allemagne, Mika Häkkinen et Valtteri Bottas pour la Finlande, David Coulthard et Jamie Chadwick pour la Grande-Bretagne, Travis Pastrana et Tanner Foust pour les États-Unis, Petter et Oliver Solberg pour la Norvège. On retrouvera également Tom Kristensen, Felipe Drugovich, Thierry Neuville, Felix Rosenqvist et Johan Kristoffersson parmi les participants.

La Race of Champions aura lieu les 28 et 29 janvier à Pite Havsbad.