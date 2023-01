Loeb, Schumacher, Vettel : ces vainqueurs de la Race of Champions De nombreux grands champions ont participé à la Race of Champions, organisée dans différents pays depuis sa création en 1988. Voici le palmarès en individuel et par équipes de nations, après la victoire de Mattia Ekström à la ROC 2023.

Par : Fabien Gaillard Charger le lecteur audio Mattia Ekström a gagné la Race of Champions 2023 dans l'épreuve individuelle, pour la quatrième fois de sa carrière. Le Suédois rejoint deux tricolores en haut du palmarès de l'épreuve, à savoir Didier Auriol et Sébastien Loeb. Retour sur tous les vainqueurs de l'épreuve individuelle, mais également de la Coupe des Nations, la Norvège ayant gagné celle-ci pour la deuxième fois de suite ce week-end en Suède. Lire aussi : Les Solberg conservent la Nations Cup face à Neuville et Drugovich

Ekström bat encore un Schumacher en finale de la ROC ! Vainqueurs de la Race of Champions Année Vainqueur Lieu 1988 Juha Kankkunen Montlhéry 1989 Stig Blomqvist Nürburgring 1990 Stig Blomqvist Barcelone 1991 Juha Kankkunen Madrid 1992 Andrea Aghini Grande Canarie 1993 Didier Auriol Grande Canarie 1994 Didier Auriol Grande Canarie 1995 François Delecour Grande Canarie 1996 Didier Auriol Grande Canarie 1997 Carlos Sainz Grande Canarie 1998 Colin McRae Grande Canarie 1999 Didier Auriol Grande Canarie 2000 Tommi Mäkinen Grande Canarie 2001 Harri Rovanperä Grande Canarie 2002 Marcus Grönholm Grande Canarie 2003 Sébastien Loeb Grande Canarie 2004 Heikki Kovalainen Saint-Denis 2005 Sébastien Loeb Saint-Denis 2006 Mattias Ekström Saint-Denis 2007 Mattias Ekström Londres 2008 Sébastien Loeb Londres 2009 Mattias Ekström Pékin 2010 Filipe Albuquerque Düsseldorf 2011 Sébastien Ogier Düsseldorf 2012 Romain Grosjean Bangkok Pas d'édition en 2013 (crise politique en Thaïlande) 2014 David Coulthard Bushy Park 2015 Sebastian Vettel Londres Pas d'édition en 2016 (décalée au début d'année) 2017 Juan Pablo Montoya Miami 2018 David Coulthard Riyad 2019 Benito Guerra Mexico 2020 Timmy Hansen Online Pas d'édition en 2021 (crise sanitaire) 2022 Sébastien Loeb Piteå 2023

Mattias Ekström Piteå Vainqueurs de la Nations Cup Année Équipe vainqueur Pilotes 1999 Finlande Tommi Mäkinen

Kari Tiainen

JJ Lehto 2000 France Gilles Panizzi

Yvan Muller

Régis Laconi 2001 Espagne Fernando Alonso

Jesús Puras

Rubén Xaus 2002 USA Jeff Gordon

Jimmie Johnson

Colin Edwards 2003 All-Star Gilles Panizzi

Cristiano Da Matta

Fonsi Nieto 2004 France Jean Alesi

Sébastien Loeb 2005 Scandinavie Tom Kristensen

Mattias Ekström 2006 Finlande Heikki Kovalainen

Marcus Grönholm 2007 Allemagne Michael Schumacher

Sebastian Vettel 2008 Allemagne 2009 Allemagne 2010 Allemagne 2011 Allemagne 2012 Allemagne Pas d'édition en 2013 (crise politique en Thaïlande) 2014 Scandinavie Tom Kristensen

Petter Solberg 2015 Angleterre 1 Jason Plato

Andy Priaulx Pas d'édition en 2016 (décalée au début d'année) 2017 Allemagne Sebastian Vettel 2018 Allemagne Timo Bernhard

René Rast 2019 Scandinavie Tom Kristensen

Johan Kristoffersson 2020 All-Star James Baldwin

Romain Grosjean Pas d'édition en 2021 (crise sanitaire) 2022 Norvège Petter Solberg

Oliver Solberg 2023

Norvège Petter Solberg

Oliver Solberg partages Bet here Bet now Bet here Bet now Ekström bat encore un Schumacher en finale de la ROC ! partages