More Than Equal lance une enquête mondiale sur les femmes dans les sports mécaniques

Le programme More Than Equal, fondé en juin 2022 par David Coulthard, victorieux 13 fois en Formule 1, et par l'entrepreneur Karel Komarek, s'est engagé à étudier les problèmes ayant eu un impact sur la participation et l'ascension des femmes parmi l'élite des sports mécaniques. Dans le cadre de ses recherches, il lance une enquête mondiale sur les comportements, visant à explorer les opinions, les perceptions et les défis auxquels les femmes sont confrontées.

Cette enquête, qui ne prend pas plus de dix minutes, demande aux fans et aux pilotes de donner leur avis sur les difficultés physiques et mentales auxquelles doivent faire face les femmes dans les sports mécaniques. Elle doit également permettre de recueillir le point de vue des fans quant à la manière de rendre ce milieu plus inclusif, mais aussi au sujet de l'impact des campagnes précédentes et des organismes qui seraient les mieux placés pour promouvoir un changement à tous les niveaux.

Kate Beavan, conseillère principale de More Than Equal, explique : "Nous aimons le sport, nous aimons les sports mécaniques, et nous aimons voir des athlètes dotés d'un talent exceptionnel réaliser des choses exceptionnelles. Cependant, les femmes qui sont allées dans l'espace sont plus nombreuses que celles qui ont pris le volant d'une F1."

"Cette étude contribuera à définir les bases sur lesquelles nous rechercherons, à l'échelle mondiale, des pilotes féminines dotées d'un grand talent, à qui nous fournirons un entraînement et un soutien global équivalents à ceux dont bénéficient les pilotes masculins prometteurs, en éliminant les obstacles qui s'opposent à la diversité de genre au plus niveau des courses de monoplace."

Lella Lombardi, l'une des rares pilotes féminines à avoir couru en Formule 1 dans les années 1970

Cette enquête va étudier la manière dont les personnes interrogées sont impliquées dans les sports mécaniques, qu'elles soient des fans suivant les courses depuis leur salon ou des pilotes de haut niveau, et la manière dont elles consomment l'actualité de ces disciplines. Elle va s'intéresser aux attitudes qui s'expriment face à la participation des femmes, y compris dans les championnats dont le règlement permet, selon les fans, la présence de pilotes féminines.

L'enquête pose également des questions sur l'attitudes des fans eux-mêmes, pour savoir par exemple s'ils pensent que les hommes et les femmes devraient courir dans des championnats différents ou si la présence de femmes dans une série aurait tendance à les encourager à la regarder, voire à y participer.

Elle pose, enfin, des questions sur la capacité des femmes à courir au plus haut niveau. Ont-elles, par exemple, la vitesse de réaction nécessaire pour cela, ou la capacité d'interpréter les données techniques importantes, ou bien les stéréotypes de genre découragent-ils leur participation ?

Cette enquête en ligne, hébergée par Motorsport.com jusqu'au 3 février, est accessible dans le monde entier, disponible en 15 langues, et vise à être l'étude de ce type la plus complète jamais réalisée.

Pour participer à l'enquête, veuillez vous rendre sur https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/

