More than Equal révèle son étude sur les femmes en sport auto

Une enquête détaillée réalisée auprès de quasiment 13 000 personnes, et avec plus de 70 entretiens approfondis avec des dirigeants du secteur, a révélé que le sport automobile est l'un des sports les moins performants en matière d'égalité des sexes, juste derrière le football américain, avec une participation moyenne dans toutes les catégories de seulement 10% pour les pilotes féminines.

Lella Lombardi a été la dernière femme pilote à participer à une course en Formule 1 lors du Grand Prix d'Autriche en 1976, et le projet More than Equal vise à identifier, développer et soutenir la participation des femmes au sport automobile.

Les résultats ont également montré que l'intérêt et le nombre de supportrices, en particulier en F1, ont augmenté, 40% d'entre elles étant devenues fans au cours des cinq dernières années, tandis que l'âge moyen des supportrices est environ 10 ans inférieur à celui de leurs homologues masculins.

L'étude s'est également penchée sur les principaux obstacles à la participation des femmes en sport automobile et a mis en évidence une série de problèmes, notamment les coûts, les stéréotypes négatifs sur les compétences et les capacités, le manque de recherche sur les obstacles physiques à la participation, l'absence de modèles et une culture inappropriée.

À partir de ces données, More than Equal, fondé par David Coulthard, vainqueur de 13 Grands Prix en F1, mettra en place un programme de détection et de développement des talents féminins avec Hintsa, le spécialiste finlandais de la performance qui a travaillé avec de nombreux Champions du monde de F1.

Kate Beavan, membre du conseil consultatif de More than Equal, l'entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Annastiina Hintsa, PDG de Hintsa. Photo de: Right Formula

Après avoir identifié le vivier de talents féminins, le programme aidera les pilotes à trouver des opportunités de compétition, un encadrement technique et tactique, une préparation physique et cognitive, des opportunités commerciales et le développement d'une marque personnelle.

"Cette étude montre clairement que les femmes pilotes sont confrontées à une série de défis et d'obstacles qui vont au-delà de ceux rencontrés par leurs homologues masculins", a déclaré Coulthard. "Ce rapport fournit toutes les informations dont nous avons besoin pour aider le sport à rattraper son retard."

Karen Webb-Moss, présidente de More than Equal, a ajouté qu'avec les preuves recueillies dans l'étude, il est temps pour l'ensemble de l'industrie du sport automobile de prendre des mesures.

"Le rapport montre que les fans veulent du changement et que les femmes pilotes méritent de réelles opportunités", a-t-elle déclaré. "Ainsi, malgré les opinions négatives sur les efforts de l'industrie en matière d'inclusion, le moment est venu pour le sport de se rassembler et de relever des défis qui, s'ils sont abordés, apporteront de grandes récompenses."