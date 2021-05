Motor Valley Experience : le premier tour à deux roues au Pays de la Vitesse

L'expérience de conduite suit les incroyables routes des Apennins de Modène, de Reggio Emilia et de Bologne. Mais les stars seront les dernières merveilles d'ingénierie créées par les techniciens de Borgo Panigale : les Ducati Multistrada V4, Multistrada 950 S, et la toute nouvelle Ducati Monster. Cette nouvelle génération de motos permettra aux fans de profiter de la route en toute sécurité, sans sacrifier la sportivité légendaire des motos Ducati.

Au guidon de la Ducati, les voyageurs passeront un week-end à découvrir les lieux les plus emblématiques du pays de la vitesse, en empruntant des routes palpitantes et des virages en épingle à cheveux à couper le souffle. Le forfait comprend un tour au musée Pagani avec une visite guidée de l'atelier et une expérience VIP au musée Ferrari.

Motor Valley Experience 1 / 4 Photo de: Canossa Events Motor Valley Experience 2 / 4 Photo de: Canossa Events Motor Valley Experience 3 / 4 Photo de: Canossa Events Motor Valley Experience 4 / 4 Photo de: Canossa Events

Le circuit sera agrémenté par par la cuisine typique modénaise, qui sera dégustée au cœur de villes connues pour leurs délices culinaires. Les dîners gastronomiques seront signés par deux célèbres chefs modénais : "Trattoria Pomposa" par le Chef Luca Marchini et "Franceschetta 58" par le grand chef Massimo Bottura – un chef renommé, ambassadeur de la cuisine de Modène, et un motard Ducati enthousiaste.

La Motor Valley Experience, qui se tiendra le week-end du 21 au 23 mai, est ouverte à un maximum de 10 voyageurs, plus leurs passagers, avec lesquels ils pourront partager cette expérience mémorable. L'ensemble de l'événement se déroulera dans le respect total des protocoles de sécurité COVID les plus récents.

Pour plus d'informations sur le tour Motor Valley Experience, créé par Canossa Events et propulsé par Ducati, veuillez visiter notre site web.