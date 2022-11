Motorsport Games annonce une mise à jour pour rFactor 2

Charger le lecteur audio

Miami, le 7 novembre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), l'un des leaders dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course, mais également le fournisseur officiel d'écosystèmes eSports pour de nombreuses disciplines de sports mécaniques à travers le monde, annonce aujourd'hui une mise à jour pour rFactor 2, l'une des plateformes de simulation de course automobile les plus authentiques disponible à travers le monde.

Cette mise à jour contient notamment de nouvelles voitures à destination des joueurs. Dans la foulée du partenariat entre le British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games et Studio 397, une cinquième voiture va ainsi faire son apparition, la BMW 330i M Sport NGTC BTCC (voir la bande-annonce ici). Cette auto – développée par West Surrey Racing – marque l'entrée officielle du constructeur allemand dans le BTCC. Par ailleurs, la Vanwall Vandervell LMH (voir la bande-annonce ici) sera également de la partie. Il s'agit d'un bolide construit selon les spécifications Le Mans Hypercar et créé grâce aux données issues de la vraie voiture et fournies par son équipe d'ingénieur.

De nouvelles pistes vont également faire leur apparition. C'est d'ailleurs la première fois que des circuits sont scannés au laser, via la technologie du LIDAR, pour être ainsi reproduits. Les circuits britanniques de Thruxton (Hampshire), et de Croft (North Yorkshire), ont ainsi bénéficié de cette technique dans rFactor 2, tout comme le ExCeL London Circuit qui proposera un tracé à la fois indoor et outdoor. Au-delà des pistes britanniques, le circuit de Bahreïn fera également ses débuts dans rFactor 2 et reproduira un cycle jour-nuit, tout en affichant quatre configurations distinctes. Plus d'informations sont disponibles au sujet de chaque piste ici :

Circuit de Thruxton – Il s'agit du circuit le plus rapide au Royaume-Uni, qui héberge l'effrayant Church Corner. Ouvert en 1968, il est utilisé par de grands championnats nationaux de sports mécaniques. Cette année, le BTCC a visité le circuit à deux reprises et y retournera l'an prochain, les 3 et 4 juin 2023. La première course y a été disputée il y a 43 ans. Retrouvez la bande-annonce ici : https://youtu.be/-AV4IpCGx44

Circuit de Croft – Il s'agit du seul circuit national permanent situé dans le Nord-Est de l'Angleterre. Celui-ci est réputé pour son mélange de virages à haute-vitesse ainsi que pour son dernier secteur étriqué, comprenant l'un des virages les plus lents de tout le Royaume-Uni – en flagrant contraste avec le circuit de Thruxton. Retrouvez la bande-annonce ici : https://youtu.be/hPMVA0lmooA

Circuit de ExCeL London – Créé pour accueillir la Formule E en 2021, le tracé londonien est un savant mélange entre des épingles serrées avec une section en indoor. La vie de ce circuit a débuté de façon virtuelle durant la compétition Formula E: Accelerate esports, en juillet 2022, remportée par Frede Rasmussen. Retrouvez la bande-annonce ici : https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

Circuit International de Bahreïn – Le lieu est bien sûr utilisé par la Formule 1 ainsi que par le FIA World Endurance Series, et est apparu sur rFactor 2 lors des Le Mans Virtual Series 2022-23 au mois de septembre. L'épreuve avait alors été remportée par Floyd Vanwall-Burst (LMP) et Oracle Red Bull Racing (GTE). Quatre configurations du circuit sont proposées : Grand Prix, Endurance, Outer et Paddock. Retrouvez la bande-annonce ici : https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

"Alors que rFactor 2 continue de s'étendre et de définir les standards des plateformes de simulation, nous sommes enthousiastes à l'idée de voir nos fans se mettre derrière le volant et concourir avec de nouvelles voitures et sur de nouvelles pistes avec cette mise à jour", déclare Zach Griffin, le directeur de la technologie chez Motorsport Games. "En étant les partenaires eSport officiels de la Formule E et grâce à notre partenariat avec le BTCC, tout en sachant que rFactor 2 constitue la plateforme de simulation officielle de la Formule E, nous sommes en mesure de donner vie à des éléments de la réalité dans notre simulation et fournir une expérience authentique à tous. Les pistes scannées au laser, ce qui constitue une première, marquent également un nouveau chapitre pour la simulation de course, et nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation."

D'autres mises à jour pour rFactor 2 vont être lancées aujourd'hui :

Une intelligence artificielle revue en profondeur

Des améliorations au niveau des systèmes de limites de piste

Une exposition accrue à la réalité virtuelle

Des améliorations au niveau de l'interface utilisateur (avec une vitesse de navigation plus rapide)

Une vitesse d'installation du package plus rapide

Le nouveau contenu et les changements font partie des suppléments au jeu de base, qui a retiré le besoin de sortir de la plateforme, mettant désormais en avant des offres de contenus apparus en octobre 2022.

Les fans ont déjà eu un avant-goût du dernier contenu BTCC qui sera ajouté aux quatre courses à activer cette année (Snetterton, Thruxton, Silverstone National et Brands Hatch GP). Le dernier ajout de voiture et de piste à rFactor 2 porte le total à six tracés et cinq voitures issus du BTCC représentés dans la simulation, les deux versions de Brands Hatchs comprises.

Voici les tarifs pour les contenus pré-cités :

Q4 pack : prix approximatif = 27.99€ (réduction de 31.5%)

Contenus inclus => BMW 330i : BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Bahrain International Circuit, Croft Circuit, Thruxton Circuit, ExCeL London Circuit

British Track pack : prix approximatif = 19.99€ (37.5% de réduction)

Contenus inclus => Croft Circuit, Brands Hatch, Donington Park, Thruxton Circuit, ainsi que toutes sortes d'items individuels :

Vanwall Vandervell LMH => 4.99 €

BMW 330i M Sport BTCC => 4.99 €

Vauxhall Astra BTCC => 4.99 €

Croft Circuit => 6.99 €

Thruxton Circuit => 6.99 €

ExCeL London Circuit => 7.99 €

Bahreïn International Circuit => 8.99 €