Motorsport Games va commercialiser le jeu officiel de l'IndyCar

Miami, États-Unis - 15 juillet 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader dans le développement et l'édition de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSport pour les championnats officiels, a annoncé aujourd'hui avoir acquis une nouvelle licence de jeu et d'eSport avec l'IndyCar.

Le partenariat a été conclu dans le but de former une relation exclusive pour développer des événements eSport officiels d'IndyCar. Le premier opus devrait être lancé en 2023 sur les consoles Xbox et PlayStation ainsi que sur PC. Le partenariat comprend également un accord eSport qui pourrait être lancé dès cette année. Les détails des compétitions auxquelles participeront les athlètes de la NTT IndyCar Series devraient être annoncés à une date ultérieure.

"Motorsport Games et l'IndyCar sont ravis d'offrir aux fans une expérience de jeu dédiée qu'ils attendaient depuis longtemps", a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Après des décennies de courses de classe mondiale, nous ne pouvons imaginer une ligue plus méritante pour une franchise de jeux vidéo. L'IndyCar partage notre engagement à faire vivre des expériences authentiques aux passionnés de course automobile. Les fans peuvent s'attendre à ce que la NTT IndyCar Series atteigne le même niveau d'excellence et de gameplay immersif qu'ils attendent de Motorsport Games."

"Notre partenariat avec Motorsport Games apportera la compétition féroce du NTT IndyCar Series à un public mondial de joueurs avides de contenu de qualité en matière de sports mécaniques", s'est exprimé Mark Miles, président et PDG de Penske Entertainment. "À l'image du talent et de la profondeur de notre domaine, l'univers de l'IndyCar continue de s'étendre et de croître rapidement. Motorsport Games est un leader de l'industrie qui a fait ses preuves en matière d'innovation et nous savons que nos fans vont attendre 2023 avec impatience."

La relation entre Motorsport Games et l'IndyCar donnera naissance à une toute nouvelle franchise très attendue par les fans de course et de jeux vidéo. Le style de course audacieux et incomparable de l'IndyCar est prêt pour une franchise de jeux vidéo entièrement construite autour de sa marque en pleine expansion. Le championnat de monoplaces le plus prestigieux d'Amérique du Nord comprend une liste croissante de jeunes étoiles montantes et de vétérans talentueux dont le nom est reconnu dans le monde entier. Ces athlètes téméraires s'affrontent sur des circuits ovales, routiers et urbains aux défis uniques et variés.

"Je suis super enthousiaste que nos fans puissent faire entrer l'IndyCar dans leurs foyers avec cette nouvelle franchise de jeux vidéo", a déclaré le pilote Arrow McLaren SP Pato O'Ward. "C'est une si belle opportunité pour les fans de se connecter encore plus à notre série, que ce soit en nous regardant le week-end ou en nous incarnant sur leurs circuits préférés quand ils le souhaitent."