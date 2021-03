Motorsport Images nommée agence photo officielle du championnat le plus extrême du monde

Londres, le 31 mars 2021 - Motorsport Images a été choisie comme agence de photographie officielle par Extreme E, la nouvelle discipline passionnante de sport automobile qui se déroule dans certains des environnements les plus rudes de la planète pour mettre en lumière l'impact du changement climatique. L'agence de Motorsport Network, qui compte plus de 26 millions d'images dans sa collection, fournira toutes les images à la série et aux neuf équipes de course engagées.

Ce n'est pas une tâche facile, car les courses d'Extreme E poseront de nombreux défis. Il s'agit notamment des environnements extrêmes qui produiront poussière, sable et humidité, de la connectivité Internet et des complications potentielles pour s'approcher de l'action, les circuits n'étant pas des pistes classiques avec les positions d'observation habituelles.

Cependant, l'équipe de Motorsport Images se prépare depuis des mois à relever ces défis. Forte de ses années d'expérience en tant que principale agence de photographie de sport automobile couvrant les épreuves de Formule 1 et de Formule E en direct, et ayant également fait appel à des spécialistes du Dakar et du rallye mondial, Motorsport Images est parfaitement équipé pour relever ce défi.

Les difficultés de la course à distance s'accompagnent des défis logistiques liés à la distribution des images de l'événement. Motorsport Images dispose d'un service de distribution technologiquement éprouvé, qui fait que les images sont disponibles pour les clients de Motorsport Images presque dès qu'elles sont prises. Cela permet aux clients de Motorsport Images de fournir une couverture en direct et en temps réel des compétitions, ce qui leur donne un avantage sur leurs concurrents dans ce domaine. Motorsport Images abrite la plus grande collection d'images de sport automobile au monde, dont un registre ininterrompu de toute l'Histoire du Championnat du monde de Formule 1.

L'Extreme E a attiré un plateau de grande qualité, avec des équipes engagées par des grands noms du sport automobile comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti et des pilotes comme Molly Taylor, Claudia Hürtgen et Jamie Chadwick. Première mondiale dans le domaine du sport automobile, les équipes aligneront chacune un pilote masculin et un pilote féminin qui se battront à armes égales lors de chaque course.

Les courses se dérouleront dans les vastes dunes d'Arabie Saoudite pour le premier Desert X Prix, sur la côte du Sénégal, en Afrique de l'Ouest (Ocean X Prix), à Kangerlussuaq, au Groenland (Arctic X-Prix), à Pará, au Brésil (Amazon X-Prix), et en Patagonie argentine pour la finale de la saison, le Glacier X Prix.

Pour soutenir la position d'Extreme E en matière de développement durable, Motorsport Images sera la seule société de photographie à prendre des photos de la série de courses, ce qui réduira les déplacements sur les lieux des événements, l'édition et les services techniques étant assurés à distance à Londres.

Motorsport Network soutient le message et les objectifs d'Extreme E en matière d'environnement et de diversité et est fier de faire partie de cette nouvelle aventure.

Alejandro Agag, fondateur et PDG d'Extreme E, a déclaré : "Extreme E se déroule dans des lieux emblématiques, avec des pilotes de haut niveau et un format de course innovant roue contre roue, ce qui se traduit par un potentiel de narration visuelle épique, mais aussi par d'énormes défis techniques et logistiques.

"Nous sommes convaincus que Steven et l'équipe de Motorsport Images possèdent le bon mélange d'expérience et de talent pour donner vie à notre sport pour que le monde entier puisse le suivre et nous sommes impatients de voir les résultats très bientôt lors de notre Desert X Prix."

Steven Tee, directeur général de Motorsport Images : "En tant que directeur général de LAT images, je suis très enthousiaste à l'idée que nous ayons été sélectionnés comme agence photo officielle pour la saison inaugurale d'Extreme E."

"Nous enverrons une équipe diversifiée de photographes avec des compétences allant du WRC, du Rallye Dakar, de la Formule E et de la F1, ce qui, selon nous, nous permettra de capturer parfaitement ce nouveau type très différent de compétition automobile qui débutera le 3 avril dans le désert saoudien."

James Allen, président of Motorsport Network : "J'admire ce projet Extreme E depuis qu'Alejandro Agag en a parlé pour la première fois et nous sommes fiers qu'ils se soient tournés vers notre équipe de pointe pour le réaliser. Tout d'abord, ce sera visuellement spectaculaire et je suis impatient de voir la production de l'équipe de Steven distribuée dans le monde entier."

"Mais au-delà de cela, j'aime l'objectif clair d'Extreme E et ses buts de promouvoir la durabilité et la diversité et de souligner comment notre monde change, à la fois le monde du sport automobile et le monde en général. Tous ceux qui suivent Motorsport Network savent que nous défendons depuis longtemps la nécessité pour notre sport de faire preuve d'un sens du devoir."

