Motorsport Images contribue à la reprise de la F1

Londres, le 1er juillet 2020 – Motorsport Network, plateforme de médias en ligne qui est au cœur de l'industrie des sports mécaniques et de l'automobile, confirme aujourd'hui qu'une équipe de photographes de Motorsport Images sera présente au premier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1, en Autriche du 3 au 5 juillet, pour soutenir ses partenaires et répondre aux besoins de ses clients, alors qu'ils relancent leurs activités après la crise du coronavirus.

Que nos photographes soient présents lors des courses d'ouverture en Autriche et à Silverstone par la suite est un beau symbole, car certains comme Michael Tee de LAT Images – qui représente la base de la collection Motorsport Images – étaient également présents au premier Grand Prix du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, à Silverstone en 1950. Ainsi, Motorsport Images a joué un rôle non seulement dans la création de la F1 mais aussi dans sa renaissance après la crise sanitaire et économique sans précédent du coronavirus.

Parmi les plus belles pièces de la collection Motorsport Images, l'on retrouve des photos de notre couverture ininterrompue de la Formule 1 depuis ce premier Grand Prix en 1950. Avec 26 millions de clichés, c'est la plus grande archive au monde en sports mécaniques et dans le domaine de l'automobile ; à la collection LAT Images viennent s'ajouter celles de Rainer Schlegelmilch, d'Ercole Colombo, de Sutton Images et de l'artiste technique Giorgio Piola. Ces images remontent même aux premières courses de l'Histoire, y compris le Grand Prix inaugural, en France en 1906.

L'instance dirigeante mondiale, la FIA, associée au management de la Formule 1, a prévu un calendrier de huit courses pour la reprise, et d'autres manches y seront ajoutées. Grâce au travail accompli par les départements sécurité et médical de la FIA, qui a débouché sur l'ensemble de directives pour la reprise de la compétition, un plan détaillé est en vigueur pour qu'une sélection du personnel se rende sur les circuits. Motorsport Network et LAT Images adhèrent à ce programme et soutiennent les mesures de la FIA.

Steven Tee, directeur général de LAT Images, déclare : "Nous sommes très heureux et fiers de faire partie d'un tout petit groupe autorisé à prendre des photos pour la reprise de la F1 lors des courses à venir en Europe. Notre équipe de quatre photographes en piste et deux dans les stands sera sur place grâce aux partenariats de LAT avec quatre des écuries de Formule 1. Nous souhaitons les remercier, ainsi que la FIA et la F1, d'avoir rendu cela possible."

"La deuxième course de Silverstone marquera officiellement les 70 ans de la F1. Nous avons couvert la toute première course en 1950, et c'est une belle réussite d'être encore présent pour le 70e anniversaire. C'est vraiment gratifiant de voir à quel point la photographie continue de jouer un rôle immense dans la narration des diverses histoires des courses de F1, que ce soit commercial, dans les médias ou sur les réseaux sociaux."