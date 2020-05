Motorsport Images ouvre son archive pour l'intégration de millions de photos

Londres, 19 mai 2020 − Plus grande agence photo au monde spécialisée en sport auto et en automobile, Motorsport Images, du groupe Motorsport Network, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec SmartFrame Technologies Ltd, ouvrant sa vaste archive aux utilisateurs non commerciaux.

La plateforme SmartFrame a été choisie afin d'apporter un accès libre, sous licence, à une bibliothèque qui s'élève actuellement à plus de 26 millions d'images. Initialement accessible aux blogueurs, ce nouveau modèle de licence permettra aux utilisateurs de partager sur leurs réseaux des images de cette collection grâce à un simple mécanisme d'intégration.

Avec son catalogue exhaustif remontant à 1895, l'immense collection de Motorsport Images s'étend de l'aube des voitures motorisées jusqu'aux saisons actuelles de Formule 1 et de Formule E, en passant par les carrières d'Ayrton Senna ou de Stirling Moss, en plus du MotoGP, du WRC et de la NASCAR.

"Motorsport Images fournit une vaste couverture photo à des plateformes éditoriales parmi les plus importantes au monde ainsi qu'à de nombreux constructeurs et annonceurs", a déclaré James Claydon, directeur de Motorsport Images. "Les championnats mécaniques étant parmi les passe-temps les plus populaires dans le milieu du sport, notre contenu connaît énormément de succès auprès des blogueurs, dont la passion est de suivre et d'écrire au sujet des sports mécaniques. Ces démarches individuelles représentent une partie intégrante de ce qui permet d'alimenter et d'entretenir l'implication des fans, cependant notre modèle de licence traditionnel n'est pas toujours approprié et mène souvent à l'utilisation sans permission de copies de basse qualité de nos images trouvées quelque part en ligne. En travaillant avec SmartFrame, nous sommes désormais en mesure d'offrir gratuitement à ces utilisateurs non-commerciaux un accès à des images authentiques et en haute résolution dans notre bibliothèque, et c'est quelque chose qui nous ravit."

Rob Sewell, PDG de SmartFrame Technologies, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec Motorsport Images et d'aider à combler les besoins de blogueurs voulant obtenir du contenu authentique et en haute définition. De plus, en permettant à un détenteur de droits comme Motorsport Images de contrôler l'utilisation de son contenu, le partage de ses images ouvre un nouveau flux de revenus basé sur la publicité. SmartFrame permet de diffuser des contenus additionnels tels que des publicités pertinentes, des offres ou encore des messages au sujet d'événements, directement auprès de ces images partagées, transformant chacune d'elles en panneau publicitaire numérique."

La technologie de SmartFrame, qui permet aux possesseurs des droits de transformer le trafic et l'engagement en un nouveau canal de revenus, est fondé sur un principe de diffusion d'images évitant les copies et les téléchargements non autorisés. Une organisation comme Motorsport Images peut ainsi fournir des images authentiques et en haute définition à des fins non commerciales sans coût, en échange de l'autorisation de placer des offres et des publicités directement dans ces images. Clayton conclut : "Il y a là un potentiel pour changer les choses, pas seulement pour Motorsport Images, mais pour le droit à l'image."

Comment accéder à l'archive Motorsport Images

Les blogueurs intéressés par l'utilisation des images de l'archive Motorsport Images peuvent s'enregistrer gratuitement sur https://www.motorsportimages.com/register/ et sélectionner la catégorie "Blogger" pour obtenir un accès.