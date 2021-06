Motorsport Network fait l'acquisition de spécialistes des journées de pilotage

Londres, 3 juin 2021 : Motorsport Network, plateforme numérique intégrée au cœur des secteurs du sport mécanique et de l'automobile, élargit son offre d'événements avec l'acquisition de MotorsportDays.com et MotorsportDays.live.

MotorsportDays.com offre une liste complète de journées sur circuit pour les pilotes amateurs et professionnels, avec plus de 2 500 événements sur circuit et tests programmés par plus de 70 organisateurs dans toute l'Europe. Les journées sur circuit sont un élément important dans la carrière d'un jeune pilote, puisque 60% des titulaires d'une licence de course au Royaume-Uni ont fait leurs débuts sur circuit, ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à poursuivre une carrière dans le sport automobile.

MotorsportDays.live est son évolution, à savoir un spectacle de deux jours sur le circuit de Silverstone qui s'adresse aux pilotes potentiels cherchant à évaluer les différents championnats, tout en testant des voitures de course sur la piste.

Dans le cadre de cette acquisition, Ben Whibley, spécialiste des événements et fondateur de MotorsportDays.com, rejoindra Motorsport Network en tant que directeur des événements. À ce titre, Ben supervisera également plusieurs événements reconnus de Motorsport Network, tels que les Autosport Awards à l’Autosport International, qui attirent chaque année environ 90 000 visiteurs B2B et B2C, ainsi que l'événement en ligne ASI Connect.

Alors que le monde du sport mécanique se reconstruit après la pandémie, MotorsportDays Live rejoindra la liste croissante d'événements de Motorsport Network aux côtés de ses salons et forums d'affaires déjà établis. MotorsportDays Live viendra également compléter les nombreux événements consacrés aux voitures de sport et classiques organisés par les propriétés de Motorsport Network pour les pilotes, les amateurs de voitures, les fabricants, les fournisseurs et les exposants.

Oliver Ciesla, responsable des opérations de Motorsport Network : "Je suis ravi d'annoncer que MotorsportDays et Ben Whibley rejoignent Motorsport Network. Le réseau de Ben et sa riche expérience en gestion d’événements et salons depuis plus de 15 ans soutiendront fortement nos ambitieux plans de croissance internationale dans ce domaine au cours des prochaines années."

Ben Whibley, directeur des événements chez Motorsport Network : "Je suis ravi de faire partie d'un leader mondial de l'industrie des événements et des plateformes numériques dans le domaine du sport mécanique et de l'automobile. Cette acquisition offre une opportunité fantastique à Motorsport Network de bénéficier de l'événement commercial sur piste de MotorsportDays Live sur le circuit de Silverstone, ainsi que du site web unique de MotorsportDays, qui propose plus de 3 000 événements par an. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Motorsport Network afin d'améliorer ces produits leaders sur leurs marchés, et de les proposer à un public plus large et mondial."