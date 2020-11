Motorsport Network annonce le lancement de Motor1.com Indonésie

Motorsport Network, plateforme numérique intégrée qui est la référence des fans d'automobile et de sports mécaniques, est ravi de poursuivre le développement mondial de son inégalée plateforme automobile en ligne avec le lancement d'une onzième édition de Motor1.com.

Le réseau international de Motor1.com est le théâtre d'un journalisme automobile unique : il s'agit de la seule marque présente dans tant de régions du monde entier. Le réseau Motor1.com attire un total de 30 millions de visites mensuelles avec plus de 50 essais de voitures réalisés par des experts chaque mois.

Lors des quatre années depuis son lancement, Motor1.com est devenu la plus grande plateforme automobile internationale au monde, avec des éditions locales et indépendantes dans onze pays et en dix langues différentes.

Filippo Salza, président de l'automobile chez Motorsport Network, déclare : "L'industrie automobile joue un rôle important dans l'économie indonésienne puisque plusieurs constructeurs internationaux majeurs y ont implanté des centres de production, avec environ un million de véhicules vendus par an et une grande passion pour les voitures. Nous sommes enthousiasmés par le lancement de notre onzième édition de Motor1.com, la première en Asie, dans un tel contexte, et sommes impatients de continuer à développer nos plateformes automobiles dans les mois à venir, en rejoignant de nouveaux marchés et en lançant des éditions selon notre stratégie de croissance."

Bima Said, directeur Indonésie chez Motorsport Network, ajoute : "Nous sommes absolument ravis d'accueillir Motorsport Network en Indonésie. En lançant id.motor1.com aux côtés d'id.motorsport.com, nous fournirons la couverture la plus complète qui soit aux fans de sports mécaniques et d'automobile dans tout l'archipel. Il y a beaucoup de passionnés ici et nous sommes motivés à leur donner le meilleur contenu local et international sur l'automobile."