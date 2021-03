Motorsport Network et Difuzed coopèrent dans le lancement d’une ligne de vêtements

Londres, le mardi 9 mars 2021 - Motorsport Network s’associe avec la société de licences Difuzed BV dans le lancement d’une nouvelle ligne de vêtements et d’une nouvelle division commerciale : Motorsport Collection B.V.

Le premier projet de la coentreprise sera dédié au lancement de la ligne Motorsport Collection qui comprendra vêtements, couvre-chefs et accessoires. La première collection sera disponible au mois de mars sur ASI Connect, le marché en ligne de Motorsport Network.

Forte de 20 ans d'expérience dans le commerce de produits lifestyle, l’entreprise Difuzed BV apporte à la nouvelle branche de Motorsport Network de grandes connaissances en matière de développement de produits axés sur le design. La firme sait parfaitement créer un lien entre une marque et son public, non seulement pour offrir des produits lifestyle incarnant qualité et innovation, mais aussi pour charmer les fans. Les partenaires actuels de Difuzed incluent les grands distributeurs Inditex et H&M ainsi que des figures majeures dans les secteurs du jeu vidéo et du divertissement : Marvel, Disney, Playstation, Xbox et Nintendo

Gustavo Antonioni, directeur de l’exploitation de Difuzed BV : "Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous recherchons des partenariats qui complètent et renforcent notre activité. Motorsport Network a une vision d'un portail numérique à l’échelle mondiale pour les amateurs de voitures et de sports mécaniques. Il était donc tout à fait naturel que nous apportions notre expertise en matière de produits axés sur le design et de les concevoir pour le monde de l'automobile et du sport afin de créer une marque détenue conjointement par Motorsport Network et Difuzed BV. Le partenariat entre Difuzed BV et Motorsport Network est précisément le genre de mariage que nous recherchons car il capitalise sur nos forces réunies."

Oliver Ciesla, directeur de l'exploitation de Motorsport Network : "Nous sommes ravis de lancer notre propre ligne de vêtements, conçue pour les fans de sport automobile et les amateurs de voitures. Et nous sommes extrêmement heureux d'avoir Difuzed BV à nos côtés. Chaque mois, plus de 50 millions de personnes partageant la passion de la course, du sport automobile et des voitures d'exception nous suivent sur l'une de nos différentes plateformes numériques. Nos collections veulent exprimer un mode de vie lié à la vitesse, à la force et au courage. Nous voulons également offrir aux fans de sport automobile l'opportunité de communiquer leur passion à travers la mode. Cependant, le lancement de nos produits n'est que la première étape de cette coentreprise. Alors que nous venons de fonder Motorsport Collection, nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec Difuzed BV dans le futur."