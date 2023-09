La branche Driven Lifestyle de Motorsport Network présente le nouvel écosystème de luxe duPont REGISTRY Group

MIAMI (15 septembre 2023) - Driven Lifestyle, dont la mission est de connecter des millions de fans, de passionnés d'automobile et d'acteurs grâce à un écosystème constitué de marques de confiance et d'expériences immersives, annonce la création de duPont REGISTRY Group. Le groupe duPont REGISTRY a été mis en place pour investir et créer culture, communauté et commerce au carrefour de la technologie, des médias et de l'automobile.

Nomination d'un président d'expérience



Christian Clerc, ancien président de Four Seasons Hotels and Resorts, dirigera le groupe duPont REGISTRY en tant que président. Il rejoint la société après une carrière de plus de 20 ans au sein de la marque emblématique d'hôtels de luxe. Clerc arrive avec des dizaines d'années d'expérience auprès d'une clientèle fortunée, passées à développer, cultiver et offrir des expériences extraordinaires dans le monde entier.

Le groupe duPont REGISTRY, une approche omnicanale pour le lifestyle automobile haut de gamme, offre une plateforme pour des transactions transparentes, des expériences immersives et une communauté dynamique de passionnés d'automobile de luxe. Aujourd'hui, son portefeuille comprend duPont REGISTRY, Sotheby’s Motorsport, Canossa Events, Cavallino et FerrariChat.

"Avec la création de duPont REGISTRY Group, il n'y a pas meilleure combinaison de marques pour servir le marché mondial de l'automobile de luxe", déclare Christian Clerc. "L'intégration de propriétés emblématiques et de confiance nous permet d'offrir une expérience sophistiquée mais accessible au passionnés de voitures haut de gamme. Je suis honoré de participer à la création de duPont REGISTRY Group et j'ai hâte de mettre mon expérience dans le domaine du luxe au service des passionnés d'automobile haut de gamme du monde entier."

Le portefeuille de marques automobiles de luxe de duPont REGISTRY Group

Le groupe duPont REGISTRY regroupe certains des plus grands noms de l'automobile de luxe et représente une communauté dynamique de centaines de milliers de membres, entretenue depuis plus de vingt ans. Les marques comprennent :

duPont REGISTRY - un marketplace emblématique pour les véhicules haut de gamme, dont l'héritage s'étend sur près de 40 ans. Réputé pour être le premier marketplace de véhicules haut de gamme, son champ d'action s'est élargi au sein de duPont REGISTRY Group pour englober toutes les facettes de l'achat, de la vente et de l'utilisation de ces véhicules premium.

Sotheby's Motorsport - un site d'enchères en ligne axée sur les véhicules de sport, exotiques et de luxe. En partenariat avec RM Sotheby’s, Sotheby’s Motorsport propose aux acquéreurs et aux vendeurs une expérience de confiance et de proximité qui garantit la réussite de la transaction.

Canossa Events - le premier fournisseur mondial d'événements de course et de pilotage, connu pour organiser chaque année plus de 250 événements de premier plan à l'échelle internationale pour les passionnés d'automobile. Ces événements incluent des concours de renommée mondiale tels que le Cavallino Classic Concorso d’Eleganza, plus grand rassemblement mondial dédié aux Ferrari classiques, ainsi que des excursions vers des destinations incroyables.

FerrariChat - la plus grande communauté Ferrari en ligne, avec plus de 200 000 utilisateurs enregistrés et plus de 12 millions de posts.

Driven Lifestyle est un portefeuille stratégique axé sur l'automobile haut de gamme. Il touche plus de 62 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, en 15 langues différentes, et est devenu un leader mondial du marché des médias et de la technologie, établissant des liens entre les millions de passionnés de compétition et d'automobile et son réseau d'acteurs du secteur. Ses principaux piliers sont le duPont REGISTRY Group, les médias et le eCommerce, et le divertissement interactif. Grâce à cette branche, Motorsport Network redéfinit la manière dont les passionnés d'automobile haut de gamme interagissent avec leur passion.