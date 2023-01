Motorsport Network présente Elite Motorsport 2023, son rapport sur les sondages

Charger le lecteur audio

Principale plateforme numérique mondiale dans l'automobile et les sports mécaniques avec plus de 62 millions d'utilisateurs par mois, Motorsport Network publie aujourd'hui "Elite Motorsport 2023", un rapport mettant en avant certaines tendances clés et conclusions des récents Sondages mondiaux de fans menés avec la F1, l'Indycar et le MotoGP.

Le rapport a été dévoilé lors d'Autosport International, principal salon européen des voitures de course B2B et B2C, qui se déroule du 12 au 15 janvier au National Exhibition Centre de Birmingham.

Depuis que Motorsport Network a lancé son programme de Sondage mondial de fans, plus d'un million de fans y ont répondu, dans 197 pays, dont 330 000 lors des trois derniers sondages sur la F1, le MotoGP et l'Indycar. Avec 167 302 sondés, le sondage mené sur la Formule 1 n'était pas seulement le plus grand du sport automobile, mais le plus grand jamais mené dans le sport.

Le Sondage mondial des fans examine le comportement des fans dans un certain nombre de domaines clés, qui incluent ce que les fans pensent des séries, les changements de règles qu’ils apprécient ou non. Il examine également en détails les médias et les réseaux sociaux que les fans préfèrent pour la couverture des sports mécaniques, ainsi que leur venue sur les courses, l'e-sport et les jeux vidéo. Toutes ces données sont répertoriées dans des tableaux par âge, par sexe et par pays.

Il s'agit d'informations importantes et précieuses pour les dirigeants, qui obtiennent une vision du comportement des fans dans le monde et qui peuvent également, à partir des réponses des fans, développer leur stratégie concernant des sujets difficiles comme le contrôle des coûts, la durabilité et les futurs changements de règles.

Elite Motorsport 2023 fournit une perspective consolidée sur les principaux championnats, en mettant en avant certaines tendances clés et conclusions des sondages de F1, Indycar et MotoGP :

Le rapport montre que les trois championnats voient un plus grand nombre de jeunes fans et de femmes être attirés par ces sports. Le nombre de réponses a doublé comparé au dernier sondage de F1 réalisé en 2017.

Les sites internet dédiés aux sports mécaniques sont désormais la source média la plus utilisée par les fans, devant la télévision. Twitter est la plateforme sociale la plus populaire, devant Facebook et Instagram.

La fréquentation des courses est élevée parmi les fans d'Indycar et de MotoGP : 48% des fans d'Indycar et 41% des fans de MotoGP ont assisté à une course au cours des cinq dernières années.

La majorité des fans d'Indycar, de MotoGP et de F1 pensent que leur sport développe des initiatives en matière de sécurité qui profitent à la société dans son ensemble, et 66% des fans de F1 trouvent que la F1 devrait jouer un rôle de premier plan dans le développement des carburants entièrement durables. Ces derniers seront introduits dans le sport en 2026.

"En utilisant la puissance unique de Motorsport Network, avec ses 62 millions d'utilisateurs par mois et ses plateformes en 15 langues, nous avons pu mener des études qui donnent l'image la plus claire à ce jour de l'évolution des comportements des fans par rapport aux sports mécaniques. Et dans l'ensemble, c'est une image positive, qui montre que les sports mécaniques sont soutenus, en croissance et d'actualité dans le monde d'aujourd'hui", a déclaré James Allen, le président de Motorsport Network, à la tête du Sondage mondial des fans.

Téléchargez le rapport ICI !