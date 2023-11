Motorsport Network nomme Mike Spinelli et Travis Okulski responsables éditoriaux du groupe

NEW YORK, 1er novembre 2023 – Motorsport Network, la principale plateforme média numérique indépendante des sports mécaniques et de l'industrie automobile, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Mike Spinelli en tant que responsable du contenu et de Travis Okulski en tant que directeur éditorial de l'automobile. Spinelli travaillera sur les extensions de marque à travers le portfolio de Motorsport Network, y compris Motorsport.com et Autosport, tandis que Okulski se concentrera sur Motor1, InsideEVs, et RideApart. Ces deux recrutements s'inscrivent dans le cadre de la récente acquisition et de l'investissement de GMF Capital dans Motorsport Network afin d'étendre la présence et la portée de ces titres.

Spinelli apporte à ce poste plus de vingt ans d'expérience dans des médias spécialisés dans l'automobile et les sports mécaniques. Il a été le fondateur et rédacteur en chef de Jalopnik, rédacteur en chef du magazine 0-60 et cofondateur de la chaîne YouTube /DRIVE, ainsi qu'auteur, producteur et animateur de vidéos automobiles sur YouTube et la télévision câblée, y compris l'émission /DRIVE sur NBC Sports. Plus récemment, il a été rédacteur et rédacteur en chef de la série documentaire sur l'IMSA GTP, Win the Weekend.

"Toute l'équipe de Motorsport Network me donne beaucoup d'énergie", a déclaré Spinelli. "Nous avons une occasion unique de revitaliser la mission des médias de sports mécaniques et d'automobile, tout en partageant notre accès, nos connaissances et nos obsessions avec une communauté dynamique et grandissante de fans et de passionnés. C'est une période passionnante pour couvrir ce domaine particulier du sport et de la technologie."

Okulski a passé la dernière décennie dans les médias automobiles. Il a lancé la couverture automobile de Business Insider et a été rédacteur en chef de Jalopnik et de Road & Track, où il a supervisé une refonte totale du plus ancien magazine américain consacré aux voitures de sport. Plus récemment, il a été envoyé spécial de Road & Track, se concentrant sur les reportages pour les versions papier et web.

"Je suis ravi d'avoir la chance de rejoindre Motorsport Network et de diriger des titres aussi réputés", a déclaré Okulski. "J'ai hâte de développer ces marques et d'en faire des destinations incontournables pour les passionnés de voitures, qu'ils soient nouveaux ou de longue date, ainsi que de créer des ressources précieuses pour les acheteurs de voitures."