Motorsport Network nomme Oliver Ciesla directeur général

Miami, Floride, le 6 octobre 2021 - Durant ses 25 ans de carrière au sein de l’industrie des médias et du sport, Ciesla a fait ses preuves en dirigeant et en développant avec succès des entreprises à différents postes de direction. Dans son rôle de PDG, Ciesla supervise la stratégie globale de Motorsport Network.

"En tant que vétéran reconnu dans l’industrie, avec une expérience dans de grandes marques de sports mécaniques, notamment en tant que PDG de WRC Promoter GmbH, Oliver est la personne idéale pour prendre la tête de Motorsport Network", a déclaré James Allen, président de Motorsport Network. "Nous sommes convaincus qu'il continuera à établir l'écosystème de marques de Motorsport Network dans les médias et le commerce numériques, des jeux vidéo et du style de vie dynamique pour tout ce qui concerne les sports mécaniques et l'automobile."

Ciesla a commencé sa carrière chez Motorsport Network en 2020, à la tête de la division de course et notamment des marques populaires comme Motorsport.com et Autosport.com, et également la division d’événement avec MotorsportTickets.com, qui offre une vaste gamme de tickets pour les fans de sports mécaniques ainsi que pour Autosport International, le plus grand salon de sports mécaniques d'Europe. Depuis 2021, Ciesla occupe le poste de PDG de Motorsport Network, il dirige l’exécution des stratégies et optimise l’intégration et la collaboration entre plusieurs divisions et bureaux, afin d'exploiter davantage les synergies au sein de l'écosystème croissant du réseau.

"Notre mission chez Motorsport Network est d’être la principale plateforme médiatique et technologique pour l’ensemble de l’industrie des sports mécaniques et automobile ainsi que leurs fans", déclare Ciesla. "Je suis honoré d’avoir l’opportunité de manager plus de 800 membres d’équipe qui participent au développement de Motorsport Network et de partager notre passion commune avec plus de 60 millions de followers mensuels qui s’impliquent dans notre propriété numérique."

Avant sa nomination au poste de PDG de Motorsport Network, Oliver a occupé le poste de directeur des opérations au sein de la société. Auparavant, Ciesla était PDG de la coentreprise Red Bull - WRC Promoter GmbH, où il était responsable de tous les aspects commerciaux du Championnat du monde des rallyes FIA. Par ailleurs, il a passé près de trois ans en tant que directeur général de The Sportsman Media Group (maintenant Sportradar) et plus de 12 ans chez Sportfive, où il a occupé des postes de direction, notamment celui de directeur général pour l'Italie et de vice-président des droits de télévision.