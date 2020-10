Motorsport Network renforce l'équipe de direction mondiale avec l'ancien PDG du WRC

Oliver a fait ses preuves dans des fonctions commerciales et opérationnelles au cours des huit années où il a été PDG de WRC Promoter, la coentreprise Red Bull responsable de tous les aspects commerciaux du Championnat du monde FIA des Rallyes. Cela fait de lui la personne idéale pour conduire la prochaine étape de monétisation de l'écosystème client autour de l'immense audience mondiale du réseau Motorsport Network.

Au cours des 22 dernières années, Ciesla a acquis une vaste expérience dans l'industrie du sport et des médias. Il a occupé des postes clés au sein de l'agence de droits sportifs Sportfive, où il a commercialisé des événements sportifs de haut niveau tels que l'UEFA EURO 2008 et la Premier League anglaise. Il a également été responsable du marketing et de la distribution internationale des droits TV de la Série A.

Avant d'occuper son poste pour le WRC, Ciesla a été directeur général de The Sportsman Media Group, négociant les droits média de nombreuses ligues et fédérations, avec un accent particulier sur les solutions de streaming en direct pour les services OTT et les fournisseurs de paris sportifs.

L'activité mondiale de Motorsport Network repose sur cinq piliers : la compétition, l'automobile, les événements en direct, les studios et les jeux vidéo, avec 600 employés dans le monde entier. Oliver dirigera deux de ces divisions, basées dans les bureaux de la société à Londres et à Munich.

Oliver Ciesla : "Aujourd'hui déjà, Motorsport Network est le standard mondial absolu sur le numérique dans le sport automobile et l'industrie automobile, offrant un ensemble unique de possibilités pour les marques en termes de publicité. Développer encore plus les nombreux effets de réseau, ajouter et consolider des entreprises, développer le marketing et développer la structure de l'organisation est un travail extrêmement passionnant. Je suis reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée et je suis très heureux de rejoindre mes collègues expérimentés. Avec mon propre parcours et mon réseau, je suis convaincu que je peux contribuer à exploiter tout le potentiel de cette entreprise passionnante."

Mehul Kapadia, directeur des opérations, a déclaré : "Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Oliver au sein de Motorsport Network. Notre division 'Racing', qui comprend notamment Motorsport.com et Motorsport Tickets, notre activité en pleine expansion de vente de billets de sport automobile et d'événements live, bénéficieront rapidement de la longue expérience et de l'esprit d'entreprise d'Oliver. Sa direction motivante fera progresser le développement rapide de notre organisation et de notre activité."