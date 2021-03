La première chaîne d'info en continu sur les sports mécaniques va voir le jour

Londres, le 24 mars 2021 - La première chaîne d'information en continu et en direct sur les sports mécaniques et l'automobile va être lancée par Motorsport Network, le leader de la couverture numérique du sport automobile et de l'industrie automobile, comptant sur une audience mensuelle forte de 56 millions de personnes.

Motorsport.tv Live diffusera les dernières informations en provenance du monde entier sur la plateforme OTT Motorsport.tv. Le service sera hébergé dans des studios de Londres et de Miami, avec des bulletins toutes les demi-heures, encadrés par du contenu supplémentaire entre les retransmissions. À l'instar d'autres chaînes populaires d'information en direct, un bandeau constamment mis à jour présentera les derniers titres, les dernières nouvelles et les citations des acteurs de l'actualité.

Dans le cadre de la couverture mondiale du sport et de l'automobile par Motorsport Network, la chaîne Live traitera l'actualité en se concentrant sur les principaux championnats et événements sportifs tels que la Formule 1, la Formule E, les 24 Heures du Mans, la NASCAR et l'IndyCar. La chaîne mettra également en lumière des sujets importants d'autres catégories.

Pré-lancée avec des bulletins pilotes à partir de la semaine du lundi 29 mars, après le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, à Bahreïn, la chaîne Live sera progressivement mise en place au cours des mois suivants. Les bulletins en direct débuteront en avril et le service d'information en continu sera lancé à la fin de l'été.

En plus du flux en direct sur la plateforme Motorsport.tv, la chaîne utilisera le lecteur intégrable de Motorsport.tv. Grâce à cet outil, des clips ainsi que des courtes vidéos de la chaîne Live seront intégrés dans des articles pertinents sur les sites Internet à succès de Motorsport Network - Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com et InsideEVs – et seront partagés sur les réseaux sociaux.

Au cours des douze derniers mois, la plateforme Motorsport.tv a connu une croissance significative, devenant la destination de prédilection pour les fans de sports mécaniques et d'automobile. Régulièrement, de nombreuses marques et des championnats de premier plan ont lancé des chaînes partenaires officielles, tels que Mercedes, la NASCAR, Porsche, le Championnat WRC de la FIA, Audi, Lamborghini, Jaguar Racing, le BTCC, le RCCO World eX et bien d'autres, tous bénéficiant du soutien et du contenu de Motorsport Studios. Ces partenaires sont également en mesure d'exploiter la bibliothèque de Motorsport Images, la plus grande archive de photographies de sport automobile au monde, comptant 26 millions d'images ainsi qu'une couverture ininterrompue des 70 ans d'Histoire de la Formule 1, avec des images de chaque Grand Prix.

Motorsport.tv Live sera entièrement intégrée à l'écosystème numérique de Motorsport Network, qui compte 56 millions d'utilisateurs uniques par mois. Le contenu s'adressant directement aux consommateurs a rapidement gagné en popularité et Motorsport Network continue d'écouter son public et de se placer au cœur des besoins de celui-ci.

Il est prévu d'étendre la couverture, en offrant une couverture en direct des disciplines eSport et des week-ends de course, et en s'ouvrant à des émissions plus axées sur des personnalités. D'autres évolutions sont également envisagées, notamment une couverture en direct 24 heures sur 24 avec un hébergement en Asie ou en Australie, ainsi que la création de versions linguistiques supplémentaires. Le site Internet Motorsport.com, leader du secteur, est actuellement disponible dans 15 langues différentes.

James Allen, président de Motorsport Network a déclaré : "Nous promettons toujours d'agir rapidement et de nous démarquer, et cette dernière initiative de Motorsport Network fait passer notre couverture numérique des sports mécaniques et de l'automobile au niveau supérieur. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers : elle fournit un service d'information en direct sur une plateforme de streaming, facilement accessible depuis n'importe quel appareil pour que les fans puissent connaître les dernières nouvelles. De plus, la production régulière de clips vidéo liés à l'actualité que nous intégrerons à nos sites Internet et nos réseaux sociaux consacrés à la course et à l'automobile augmentera considérablement la quantité de contenu vidéo de courte durée que nous pouvons fournir aux utilisateurs de ces plateformes."

"L'interactivité avec le public, les réseaux sociaux et l'écoute sociale font partie intégrante de la proposition de départ. Je travaille dans la télévision depuis le début des années 1990 et ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui dans cet espace est incroyable, avec les technologies et les logiciels de fonctionnement à distance ayant été développés par nécessité pendant la pandémie."

