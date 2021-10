NASCAR 21 Ignition est disponible dès maintenant

Miami, Floride - 28 octobre 2021 - Motorsport Games, développeur et éditeur de jeux vidéo de course de pointe, fournisseur d'un écosystème d'eSport pour différents championnats officiels de sports mécaniques dans le monde, annonce aujourd’hui la sortie officielle de NASCAR 21 Ignition, disponible dès aujourd’hui. La nouvelle édition du jeu NASCAR est disponible sur Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One et sur PC via Steam. Les jeux sont accompagnés d'une mise à niveau gratuite pour la Sony PlayStation 5 et la Microsoft Xbox Series X/S après le lancement, des mises à jour gratuites sont également disponibles pour les autres utilisateurs.

NASCAR 21 Ignition est disponible en édition Standard et Champions. Les joueurs qui achètent l’édition Champions débloqueront en exclusivité le personnage de Bill Elliott, avec ses livrées spéciales, une carrière boost in-game et le season pass incluant trois packs DLC. Le season pass permettra l’obtention de livrées supplémentaires et trois autres pilotes de légende de NASCAR.

"NASCAR 21 Ignition est sorti et nous ne pouvons être plus impatient de le partager avec les fans déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Notre équipe a déversé toute sa passion dans ce jeu, également accompagné d’Unreal Engine et rFactor physics pour créer la simulation la plus authentique, réaliste et dynamique de NASCAR que nous n‘avons jamais produits. Les fans pourront vraiment ressentir le plaisir de prendre le volant et de rechercher la gloire dans NASCAR 21 : Ignition".

"Le lancement de NASCAR 21 : Ignition est la prochaine évolution des jeux vidéo sur console et arrive à un moment où l'attention autour de ce sport est forte puisqu'un champion est sur le point d'être couronné", a mentionné Nick Rend, directeur général des jeux et du eSports NASCAR. "Aidé par Unreal Epic, Motorsport Games a mis au point de nouveaux éléments de personnalisation qui permettront aux joueurs de s'immerger davantage en mettant leur propre style sur NASCAR."

NASCAR 21 Ignition est développé et édité par Motorsport Games et alimenté par Unreal Engine et le renommé rFactor des Studio 397. L’utilisation des deux Unreal Engine et rFactor physics donne aux utilisateurs une meilleure expérience de conduite, un jeu immersif, un IA dynamique et un visuel étonnant. NASCAR 21 Ignition contient les pilotes, les équipes et circuits officiels de la NASCAR Cup Series 21, incluant les rediffusions d’avant et d’après course. MRN Radio fournit l’ensemble des voix-off et donne aux joueurs la voix du NASCAR pendant qu’ils jouent. Les visages des pilotes sont scannés pour fournir la meilleure représentation possible, ainsi qu’une attention particulière concernant les détails des circuits, des stands et des arrêts aux puits.

Le jeu est complété par de nouvelles mises à jour et de nouveaux ajouts, construits sur les bases des versions précédentes. Motorsport Games a développé une toute nouvelle Paint Booth, offrant un niveau de personnalisation inégalé pour créer des livrées et des numéros de course uniques de NASCAR. Les joueurs peuvent choisir plusieurs modes, tels que Play, Mode Carrière et Multijoueur Online.

Les joueurs peuvent acheter les versions physiques ou numériques du jeu. Ils sont disponibles sur le PlayStation Store, le Xbox Store ou Steam.