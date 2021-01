Le nombre de femmes pilotes va "exploser" dans les années 2020

Depuis quelques temps, les initiatives se multiplient pour promouvoir la participation des femmes en sport automobile, notamment du côté des pilotes. On pense bien évidemment au championnat 100% féminin W Series, où 18 femmes courent au niveau F3 sans devoir financer leur saison et gagnent même des primes en fonction de leur classement ; Extreme E, rallye-raid de SUV électriques, confrontera des duos de pilotes mixtes ; d'autres initiatives plus discrètes, comme Girls on Track, préparent l'avenir auprès des adolescentes. Les "Rising Stars" de ce programme, dont la tricolore Doriane Pin, sont en lice pour une place au sein de la Ferrari Driver Academy.

"Depuis que j'ai commencé la course, ça a énormément changé", analyse pour Motorsport.com Katherine Legge, pilote britannique de 40 ans, qui a couru en IndyCar, en DTM, en Formule E et en IMSA notamment. "Quand je suis partie aux États-Unis en 2005, il y avait Danica [Patrick], Susie [Wolff] et moi comme pilotes professionnelles. Maintenant, il y en a beaucoup plus."

"Quand j'ai commencé, c'était plutôt une nouveauté, et maintenant ce n'est plus vraiment le cas, c'est plus ou moins la norme. De plus en plus de filles prouvent que nous pouvons être compétitives, donc ce n'est pas une anomalie. W Series est arrivé, il y a plus de femmes dans ce championnat. Les temps changent."

Legge est donc enthousiasmée par les perspectives d'avenir de la gent féminine. "J'aimerais avoir 20 ans de moins, franchement, car les femmes ont mille fois plus d'opportunités en sport auto que quand j'ai commencé. Les portes s'ouvrent, il y a plus de gens pour les ouvrir, ce qui va donner plus d'opportunités aux petites Katherine de l'avenir. C'est vraiment cool de voir cela se produire durant ma carrière. Je pense que cela va exploser d'ici une dizaine d'années, je pense que l'on verra des femmes en Formule 1 et dans tous les championnats majeurs en sport auto", conclut-elle.

Propos recueillis par James Newbold

