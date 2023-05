Un nouveau circuit majeur ouvre ses portes en Hongrie

Situé à côté du lac Balaton, le circuit a postulé au Grade 2 FIA, ce qui lui permettrait d'accueillir des courses de formules de promotion et d'Endurance, mais il a été construit selon les critères du Grade 1.

Longue de 4,115 km, cette piste parcourue dans le sens antihoraire compte six virages à droite et dix à gauche. Elle peut accueillir 10 000 spectateurs, mais sa capacité peut être portée à 120 000 personnes avec des tribunes temporaires.

Le premier événement à y avoir lieu sera Porsche on Track, un programme de pilotage de deux semaines pour célébrer le 75e anniversaire de la marque allemande, suivi par le Festival of Dreams le 10 juin.

Le circuit, qui espère accueillir des compétitions internationales à partir de la saison 2024, a reçu plus de 200 millions d'euros d'investissement et sera accompagné d'un hôtel quatre étoiles et d'un musée.

Triple vainqueur en Grand Prix, Giancarlo Fisichella a participé à la présentation et a déclaré : "En roulant sur le Circuit de Balaton Park pour la première fois, j'ai été impressionné par son caractère. Cette piste a vraiment tout : un mélange excitant de virages rapides, d'épingles difficiles et de chicanes cool. C'est une piste à l'agréable fluidité, ce qui donne une excellente sensation en course. Le premier virage et le bout de la ligne droite opposée sont des opportunités de dépassement majeures. Dans l'ensemble, c'est un régal de piloter au Balaton Park."

Giancarlo Fisichella au Balaton Park

Le président du circuit est Chanoch Nissany (père du pilote de Formule 2 Roy Nissany), qui était apparu en essais libres avec Minardi au Grand Prix de Hongrie 2005.

Membre du conseil d'administration du Circuit de Balaton Park, Gianpaolo Matteucci a commenté : "Nous sommes très fiers de célébrer aujourd'hui l'ouverture du Circuit de Balaton Park, un projet unique qui était initialement un rêve et est devenu réalité grâce à l'engagement indéfectible du Balaton Park Group."

"La principale phase de construction a commencé il y a quatre ans et a été exécutée en portant une attention particulière à la sécurité, à l'innovation et en prenant spécialement soin de l'environnement. Nous sommes prêts à accueillir des événements internationaux de sports mécaniques, le Circuit de Balaton Park ayant été construit selon les normes les plus élevées des réglementations FIA et FIM."

La piste a été conçue par le Hongrois Ferenc Gulácsi, qui a expliqué ce qu'il voulait accomplir avec ce tracé : "J'ai conçu le circuit avec trois aspects à l'esprit : la sécurité, la difficulté pour les compétiteurs et la durabilité. Je suis fier que nous en soyons arrivés là aujourd'hui, que la piste soit prête à être utilisée. Le premier drapeau peut être agité."