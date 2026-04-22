Un pilote élu aux commandes de la FFSA
Le pilote d'endurance Pierre Ragues, 42 ans, a été élu président de la FFSA après la révocation de son prédécesseur, qui était tout de même candidat à sa propre succession.
Photo de: FFSA
La Fédération Française du Sport Automobile a un nouveau visage à sa tête, et c'est un pilote ! Après des semaines de remous, qui ont abouti le mois dernier à la révocation du comité directeur initialement élu, une assemblée élective s'est réunie ce 22 avril 2026 à Paris. À l'issue du vote, elle a désigné Pierre Ragues comme président de l’instance.
Âgé de 42 ans, le pilote natif de Caen affrontait le président sortant, Pierre Gosselin. Passé par la Formule Renault au début de son parcours, il a essentiellement fait carrière en endurance, avec notamment 13 participation aux 24 Heures du Mans entre 2006 et 2020 et un podium dans la catégorie LMP2 avec Alpine en 2017.
Le vote, réparti équitablement entre le collège des Associations sportives et celui des Ligues du Sport Automobile, a tourné à l’avantage de Pierre Ragues avec 1817 voix contre 1440. La décision s'est faite sur le vote des ligues, qui a été largement favorable au nouveau président, alors que son prédecesseur avait le soutien des associations sportives.
"C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j’aborde cette nouvelle mission à la tête de la Fédération Française du Sport Automobile", a réagi Pierre Ragues. "Je souhaite rassembler l’ensemble des acteurs de notre sport autour d’un projet fédérateur, alliant respect de notre héritage et volonté de renouveau, afin de rendre le sport automobile toujours plus accessible, moderne et tourné vers ses licenciés."
Le nouveau comité directeur est élu pour la durée restante du mandat en cours, débuté en 2024, soit jusqu'en 2028.
Comité Directeur élu pour le mandat restant 2026-2028 :
Pierre RAGUES - Président
Pascal PERONNET - Secrétaire Général
Jean-Marc ROGER - Trésorier
Stéphanie DAZY - Médecin
Daniel BALDASSARI
Laurianne BARTHELEMY
Marie BONDURAND
Olivier BONNETAIN
Séverine CANCELLI
Nathalie CHANTAGREL
Robert CORVO
Michael DESMONT
Marie-Line EYERMANN
Gilbert HORALA
Clément HUGON
Carole JACQUES
Simon JEAN-JOSEPH
Virginie LENGLINE
Stéphanie POTONNIER
Muriel RAJOEL
Martine RAYNAUD
Jean-Luc ROGER
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