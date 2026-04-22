Un pilote élu aux commandes de la FFSA

La Fédération Française du Sport Automobile a un nouveau visage à sa tête, et c'est un pilote ! Après des semaines de remous, qui ont abouti le mois dernier à la révocation du comité directeur initialement élu, une assemblée élective s'est réunie ce 22 avril 2026 à Paris. À l'issue du vote, elle a désigné Pierre Ragues comme président de l’instance.

Âgé de 42 ans, le pilote natif de Caen affrontait le président sortant, Pierre Gosselin. Passé par la Formule Renault au début de son parcours, il a essentiellement fait carrière en endurance, avec notamment 13 participation aux 24 Heures du Mans entre 2006 et 2020 et un podium dans la catégorie LMP2 avec Alpine en 2017.

Le vote, réparti équitablement entre le collège des Associations sportives et celui des Ligues du Sport Automobile, a tourné à l’avantage de Pierre Ragues avec 1817 voix contre 1440. La décision s'est faite sur le vote des ligues, qui a été largement favorable au nouveau président, alors que son prédecesseur avait le soutien des associations sportives.

"C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j’aborde cette nouvelle mission à la tête de la Fédération Française du Sport Automobile", a réagi Pierre Ragues. "Je souhaite rassembler l’ensemble des acteurs de notre sport autour d’un projet fédérateur, alliant respect de notre héritage et volonté de renouveau, afin de rendre le sport automobile toujours plus accessible, moderne et tourné vers ses licenciés."

Le nouveau comité directeur est élu pour la durée restante du mandat en cours, débuté en 2024, soit jusqu'en 2028.

Comité Directeur élu pour le mandat restant 2026-2028 :

Pierre RAGUES - Président

Pascal PERONNET - Secrétaire Général

Jean-Marc ROGER - Trésorier

Stéphanie DAZY - Médecin

Daniel BALDASSARI

Laurianne BARTHELEMY

Marie BONDURAND

Olivier BONNETAIN

Séverine CANCELLI

Nathalie CHANTAGREL

Robert CORVO

Michael DESMONT

Marie-Line EYERMANN

Gilbert HORALA

Clément HUGON

Carole JACQUES

Simon JEAN-JOSEPH

Virginie LENGLINE

Stéphanie POTONNIER

Muriel RAJOEL

Martine RAYNAUD

Jean-Luc ROGER