La piste de Spa endommagée par une énorme inondation

Vendredi après-midi, de fortes pluies ont incité les organisateurs de la Spa Euro Race, meeting comprenant plusieurs championnats régionaux de GT et de voitures de tourisme, à interrompre les activités piste. Après une brève accalmie, la situation a empiré lorsque la piste, située dans une vallée, a été inondée à cause d'une rivière sortie de son lit à proximité. Les participants n'ont alors pas tardé à poster des vidéos impressionnantes sur les réseaux sociaux.

Le week-end de course a rapidement été annulé, puisque plusieurs tunnels d'accès étaient inondés et que l'asphalte de la piste avait été endommagé par l'eau. "La surface de la piste près de la tribune endurance, qui a été soulevée par les forces de la nature, sera refaite", a indiqué le circuit dans un communiqué ce samedi.

"Les côtés de la piste ont également été endommagés, et un nettoyage très minutieux est nécessaire. L'inondation n'a pas seulement apporté de l'eau mais aussi de la terre et de la boue. Plusieurs parties du circuit ont été inondées, notamment les stands VIP, les sous-sols et les tunnels à Ster, Eau Rouge et Blanchimont."

Le circuit a également expliqué que la paroi rocheuse située à droite de la sortie des stands historiques dans le Raidillon avait également été touchée et devrait être renforcée afin de permettre aux activités piste de reprendre.

"Nos employés et sous-traitants sont très occupés depuis vendredi après-midi pour préparer le circuit à accueillir des courses de nouveau", a déclaré Nathalie Maillet, PDG de Spa-Francorchamps. "Je peux vous assurer que le circuit sera à nouveau opérationnel mardi."

Cette inondation est survenue alors qu'un plan de rénovation à long terme chiffré à 80 millions d'euros est en cours de mise en œuvre, afin de mettre aux normes modernes ce circuit vieillissant. En plus d'améliorer les infrastructures pour les concurrents et les spectateurs, avec de nouvelles tribunes et de nouveaux stands VIP, Spa va également remettre des bacs à gravier dans plusieurs virages clés afin de préparer le retour des courses de moto.

Lire aussi : Spa dévoile des travaux à 80 M€ et le retour de bacs à gravier

En juin 2022 devraient avoir lieu les 24 Heures de Spa motos après 20 années d'absence au calendrier du FIM Endurance World Championship.