Les plaquettes de frein, une dépense nécessaire pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, un fluide est envoyé sous pression dans les étriers de frein. Les étriers de frein pressent alors les plaquettes de frein contre les disques de frein qui se trouvent sur les roues. La friction entre les plaquettes et les disques de frein ralentit ou arrête la rotation des roues, et par conséquent, ralentit ou arrête la voiture. Il est important de noter que les plaquettes de frein ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées régulièrement pour assurer un freinage efficace.

Une usure relative à votre style de conduite

La durée de vie des plaquettes de frein dépend de plusieurs facteurs tels que le style de conduite, la qualité des plaquettes, le poids de la voiture, le niveau de chaleur généré par les freins et les conditions routières.

En général, la plupart des fabricants recommandent de remplacer les plaquettes de frein tous les 20 000 à 30 000 kilomètres ou une fois par an. Cependant, il est important de vérifier régulièrement l'état des plaquettes de frein et de les remplacer si nécessaire, car les plaquettes usées peuvent causer des dommages aux disques de frein et réduire leur efficacité. Il est également important de noter que si on utilise régulièrement sa voiture pour des trajets courts, les plaquettes de frein peuvent s'user plus rapidement, car elles n'ont pas suffisamment de temps pour se rafraîchir entre deux utilisations.

Comment savoir que ses plaquettes sont usées ?

Au-delà des recommandations du fabricant, certaines alertes peuvent également vous rappeler qu’il est temps de remplacer les plaquettes de frein.

Il y a un bruit de grincement ou de crissement lorsque vous freinez : cela peut indiquer que les plaquettes de frein sont usées et ne sont plus en mesure de fournir une friction suffisante.

La pédale de frein est plus molle : si la pédale de frein est plus molle que d'habitude, cela peut indiquer que les plaquettes sont usées et ne sont plus en mesure de fournir une pression suffisante pour freiner efficacement.

Un voyant d'avertissement de plaquettes de frein apparaît sur mon tableau de bord : la plupart des voitures sont équipées d'un voyant d'avertissement qui s'allume lorsque les plaquettes sont usées.

Des traces de matière noire sur les roues : une trace de matière noire sur les roues peut indiquer que les plaquettes de frein sont usées et laissent une sorte de poussière noire sur les jantes.

Des vibrations ou bruits de frottement lors du freinage : cela peut indiquer un défaut de parallélisme de plaquettes de frein ou une usure excessive de ces dernières.

Pourquoi changer ses plaquettes de frein, combien ça coûte ?

Il est important de changer les plaquettes de frein de votre voiture lorsqu'elles sont usées pour plusieurs raisons.

Tout d’abord votre sécurité ainsi que celle des autres, des plaquettes de freins usés peuvent réduire l'efficacité des freins et augmenter le temps nécessaire pour arrêter la voiture, ce qui peut causer des accidents. Les plaquettes de frein usé peuvent causer des vibrations ou des bruits de frottement lors de freinage, ce qui peut affecter la maniabilité de la voiture et diminuer le confort de conduite.

De vieilles plaquettes de frein peuvent causer des dommages aux disques de frein et réduire la durée de vie de ces derniers, ce qui peut entraîner des coûts de réparation plus élevés à long terme.

Vous devrez les changer au moment du passage au contrôle technique. Il est obligatoire de changer ses plaquettes de frein à une certaine fréquence pour passer les contrôles techniques, vous ne pourrez donc pas échapper à cette dépense.

En moyenne, il vous en coûtera 83 euros pour changer vos plaquettes de frein. Cependant, de nombreux sites internet mettent à votre disposition des comparateurs de prix en fonction de votre véhicule. Cela vous permettra de faire des économies sans pour autant jouer sur la qualité du produit.

En résumé, changer ses plaquettes de frein usées est essentiel pour assurer la sécurité de la conduite, les performances de la voiture, la durabilité du système de freinage et respecter les réglementations en vigueur. Il est donc important de surveiller régulièrement l'usure de ses plaquettes et de les remplacer si nécessaire.