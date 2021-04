Les présentateurs de Motorsport.tv Live confirmés pour le lancement de la chaîne

Londres, 27 avril 2021 - Alors que les téléspectateurs du monde entier découvrent pour la première fois les bulletins en direct de Motorsport.tv, Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie et Bryn Lucas ont été confirmés en tant que présentateurs principaux. Le très expérimenté Jason Swales, producteur de la F1 TV et de radio, a été nommé producteur exécutif.

Les quatre présentateurs seront basés dans les studios de Motorsport.tv à Londres et se partageront les tâches de présentation des bulletins en direct. À partir de cette semaine, il y aura trois bulletins par jour : à 9h, 13h et 16h CET. La fréquence augmentera jusqu'à une fois par heure au cours de l'été, lorsqu'un deuxième studio à Miami, aux États-Unis, sera ajouté.

Motorsport.tv Live diffusera les dernières informations provenant du monde entier sur la plateforme OTT Motorsport.tv de Motorsport Network, avec des clips et des extraits partagés sur les sites web Motorsport.com, Autosport.com et Motor1.com, leaders de leurs catégories.

Dans le cadre de la couverture mondiale des sports mécaniques et de l'automobile par Motorsport Network, la chaîne Live couvre l'actualité de ces deux mondes, en se concentrant sur les principales séries et événements de sport automobile tels que la Formule 1, la Formule E, les 24 Heures du Mans, la NASCAR et l'IndyCar. Elle mettra également l'accent sur les sujets d'intérêt d'autres catégories.

Chaque présentateur possède sa propre spécialité dans le domaine du sport automobile et apporte à l'équipe une grande expérience de la présentation en direct.

Diana Binks a une grande expérience des reportages dans les stands, notamment pour avoir enregistré 100 interviews pendant 22 heures lors des 24 Heures du Mans. Ayant acquis une expérience de la présentation en direct grâce à son travail pour Speed TV aux États-Unis, Motors TV en Europe et Sky Sports, où elle présentait la série "So You Want To Be an F1 Driver ?", Diana possède également une grande connaissance du sport automobile, notamment la Formule E, la Formule 3 britannique, les championnats de GT, le Championnat britannique de voitures de tourisme et le Championnat britannique de Superbike.

Diana Binks

Chris McCarthy a commencé sa carrière dans le sport automobile en tant que pilote de course. Cette expérience pratique lui permet de se surpasser dans ses rôles de présentateur et de commentateur à la télévision, ce qui donne une dimension exclusive à sa couverture des événements de sports mécaniques. Son expérience de commentateur a commencé avec le karting pour les championnats britanniques, européens et mondiaux, avant de passer aux sports électroniques, aux courses de monoplaces et aux courses de GT. Avant son rôle de présentateur de Motorsport.tv Live, Chris a dirigé une série d'événements eSports pour Motorsport Network, ce qui l'a placé devant la caméra pour des épreuves tels que les fameuses 24 Heures du Mans virtuelles l'année dernière. Il a également participé au Championnat du monde d'Endurance de la FIA, à la Formule E, au Championnat britannique de voitures de tourisme, aux FIA Gran Turismo World Finals et au Rok the Rio à Las Vegas.

Chris McCarthy

Spécialisée dans les sports et les gadgets, Rachael Downie apporte un angle différent à l'équipe de présentation. Au cours de sa carrière, Rachael a été journaliste de radio et de télévision. Elle a accumulé beaucoup d'expérience devant la caméra avec Chelsea TV, Arise News, l'équipe de Formule 1 Sahara Force India et le Grand Prix de Grande-Bretagne, tout en travaillant comme reporter dans la voie des stands pour de nombreux championnats et courses européennes, dont les 24 Heures du Mans. En plus d'être une experte en sport automobile pour TRT World, Rachael est aussi conseillère pour l'organisation caritative antiraciste de la Fédération anglaise de football "Kick It Out".

Rachael Downie

Après avoir fait ses débuts chez Sky, Bryn Lucas a été coprésentateur d'une émission de divertissement pour le diffuseur britannique, avant de passer beaucoup de temps à l'antenne pour présenter Supercasino. Passionné par le sport automobile, Bryn a animé de nombreuses compétitions en direct au fil des ans, notamment le Goodwood Revival, le TCR UK, l'Autosport International, le Goodwood Festival of Speed, le Dunlop Touring Car Trophy, la Super Formula et la finale des Le Mans Esports Series. En dehors de sa couverture du sport automobile, Bryn a animé d'autres événements sportifs de haut niveau, tels que les matchs de rugby des universités d'Oxford et de Cambridge, la série inaugurale Jet Suit Race ainsi que des cérémonies de remise de prix pour le sport automobile et l'industrie du voyage, en plus de sa propre série de voyages à vélo "City Guides".

Bryn Lucas

Jason Swales dirige l'équipe en tant que producteur exécutif. Jason a plus de 15 ans d'expérience dans les médias de la Formule 1, avec la BBC, NBC Sports et la FOM. Il a été producteur de la couverture de la F1 sur BBC Radio 5 Live avant de passer à la télévision en 2013 avec le réseau américain NBC Sports en tant que producteur de F1 sur place. En 2018, il a été engagé par la Formule 1 en tant que producteur, avec pour mission d'étendre la production vidéo sur les canaux numériques et a développé l'émission d'après course avec Will Buxton ainsi que le volet "tech-talk".

Diana Binks, présentatrice de Motorsport.tv Live : "J'ai vraiment hâte de rejoindre l'équipe de Motorsport TV Live et de présenter des émissions en direct où tout peut arriver. Motorsport.com est la plateforme de référence pour toutes les dernières informations des sports mécaniques du monde entier et je suis impatiente de rejoindre l'équipe et de faire partie de l'aventure."

Chris McCarthy, présentateur de Motorsport.tv Live : "C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de l'équipe Motorsport TV Live. Je travaille dans ce sport depuis près de sept ans et c'est une de mes passions depuis que j'ai commencé à courir en 2008, alors donner des nouvelles d'un sport que j'aime est un travail de rêve pour moi. Les sports mécaniques peuvent être si mouvementés que le fait d'avoir un endroit où se tenir au courant des dernières infos fera des merveilles pour la discipline. C'est fantastique de travailler avec l'équipe et leur passion commune pour ce sport se manifestera sans aucun doute dans les émissions."

Rachael Downie, présentatrice de Motorsport.tv Live : "J'ai toujours été passionnée par le sport automobile et je pense que le secteur vit actuellement une période passionnante. D'un point de vue personnel, en tant que présentatrice sportive, faire partie de la toute première chaîne d'information sur les sports mécaniques est incroyable et me rend fière. Je suis impatiente de me lancer dans cette nouvelle aventure."

Bryn Lucas, présentateur de Motorsport.tv Live : "Ayant passé une grande partie de ma carrière à parler de sport automobile et à parcourir les voies des stands pour recueillir des interviews de pilotes et d'équipes, je suis ravi de faire partie de cette toute nouvelle plateforme. Les sports mécaniques réclament depuis des années ce type de service d'information unique et Motorsport Network a fait le grand saut en lançant Motorsport TV Live. Cela me donne également une raison légitime de m'asseoir devant la télévision pendant les week-ends pour 'rechercher' toutes les histoires."

Jason Swales, producteur exécutif de Motorsport.tv Live : "C'est toujours excitant d'être impliqué dans un nouveau projet et celui-ci ne fait pas exception. C'est formidable que les fans de sport automobile puissent regarder des bulletins réguliers en direct et à la demande avec toutes les dernières informations sur les championnats qu'ils suivent. Étant moi-même un fan de nombreuses disciplines de course, je sais qu'il peut être difficile de trouver un endroit qui couvre tout ce dont j'ai besoin, et j'espère que Motorsport.tv Live sera cet endroit".