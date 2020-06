La Race of Champions virtuelle ouverte à tous les simracers

En début de semaine, la Race of Champions a révélé qu'elle tiendrait sa toute première édition virtuelle, avec le pilote de Formule E pour Mercedes Stoffel Vandoorne et la légende du rallye Petter Solberg parmi les premiers noms confirmés pour l'événement en ligne.

La ROC virtuelle, qui est organisée en partenariat avec Motorsport Games, s'en tiendra à son format traditionnel de type poursuite, en utilisant des versions virtuelles de ses circuits historiques de Gran Canaria et de Wembley à Assetto Corsa.

Dans le cadre des qualifications de l'eROC, les simracers du monde entier auront l'occasion de se mesurer aux stars du monde réel. Ils ont jusqu'au 25 juin pour s'inscrire gratuitement et effectuer un tour du circuit de la ROC de Mexico. Les deux pilotes les plus rapides affronteront les anciens champions eROC Enzo Bonito et James Baldwin pendant le livestream virtuel de la ROC. Le gagnant pourra ensuite participer à l'événement principal.

Lire aussi : Vandoorne et Solberg participeront à la Race of Champions virtuelle

Les Champions eROC Enzo Bonito et James Baldwin lors de la ROC Mexico 2019

"Dans ma carrière eSport, l'eROC est le genre de championnat qui m'a propulsé vers d'autres choses", a déclaré Baldwin, Champion en titre de l'eROC.

"Cela m'a donné beaucoup de confiance en moi, car je pouvais battre les meilleurs lors des courses virtuelles et cela a amélioré ma capacité à performer sous pression. Après un tel événement, rien ne semble vraiment pouvoir vous perturber parce que c'était très intense."

"Le niveau est encore plus élevé actuellement, simplement parce que plus de gens se sont impliqués pendant la pandémie. C'est une opportunité incroyable. Tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement coûteux."

Pour plus d'informations sur le processus d'inscription, rendez-vous sur le site de la Race of Champions.