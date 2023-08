Sotheby's et Motorsport Network lancent Sotheby's Motorsport

Un nouveau site de vente aux enchères en ligne d'automobiles voit le jour. Sotheby's Motorsport se focalise sur les véhicules de sport, exotiques et de luxe du XXIe siècle, avec des prix compris entre 100 000 $ et environ 1 000 000 $.

Cette nouvelle plateforme est le fruit d'une collaboration entre RM Sotheby's et Motorsport Network. Son objectif est d'offrir aux utilisateurs une expérience de grande qualité dans le secteur en pleine croissance qu'est la vente aux enchères en ligne d'automobiles.

RM Sotheby's est la plus grande maison de vente aux enchères au monde en termes de chiffre d'affaires total. C'est par elle que passent sept des dix voitures les plus vendues aux enchères, grâce à l'association de ses ventes directes et de ventes en ligne personnalisées de voitures rares, attractives et de grand intérêt pour les collectionneurs. Motorsport Network est pour sa part la plateforme qui fait autorité au niveau mondial dans les domaines des sports mécaniques et de l'automobile, avec une participation étendue qui comprend duPont REGISTRY, FerrariChat, Canossa Events et Cavallino au sein de son département Driven Lifestyle.

Désormais associées dans cette nouvelle entreprise, les deux sociétés leaders de leur secteur respectif voient en Sotheby's Motorsport la combinaison des meilleurs aspects des ventes aux enchères en direct, qu'elles soient physiques ou en ligne, et la possibilité pour les acheteurs et les vendeurs de vivre une expérience de confiance et de grande qualité pour que la réussite de la transaction soit garantie.

"Le segment haut de gamme du marché automobile, qui représente 20 milliards de dollars de ventes annuelles aux États-Unis, mérite un niveau de service, de confiance et de satisfaction du client supérieur à ce qui est actuellement offert par de nombreux sites d'enchères en ligne", a déclaré Chip Perry, PDG de Sotheby's Motorsport et ancien fondateur et PDG d'AutoTrader.com. "Sotheby's Motorsport est une véritable expérience de luxe conçue pour servir ce marché inexploité. Grâce à cette nouvelle expérience, les acheteurs comme les vendeurs peuvent avoir confiance, en sachant que nous avons contrôlé les véhicules et les offres, et que nous fournirons un service irréprochable du début à la fin."

"Sotheby's Motorsport est un complément parfait à nos ventes aux enchères et événements en direct, leaders dans le secteur, et une solution clé en main pour quiconque souhaite vendre ou acheter un véhicule moderne haut de gamme", a déclaré Gord Duff, responsable mondial des ventes aux enchères chez RM Sotheby's. "L'annonce d'aujourd'hui illustre notre engagement à proposer aux acheteurs et aux vendeurs des offres diversifiées répondant au mieux aux besoins des collectionneurs et des passionnés qui vendent ou sont à la recherche de véhicules intemporels."

Chaque annonce comprend des images haute résolution et non retouchées de l'intérieur, de l'extérieur, du compartiment moteur et du châssis, ainsi que des vidéos de la voiture en mouvement et un rapport d'inspection complet réalisé par un tiers ou une déclaration détaillée du vendeur. Les acheteurs peuvent également utiliser la fonction d'enchères par procuration, qui permet de fixer une enchère maximale et de la remporter même s'ils ne sont pas présents lors de sa clôture.

Pour les vendeurs, Sotheby's Motorsport est la seule plateforme en ligne dans ce secteur à offrir un service irréprochable du début à la fin. Sotheby's Motorsport s'occupe de la création de l'annonce en ligne, ce qui comprend l'organisation des photos, des vidéos et des inspections. Une fois la vente conclue, Sotheby's Motorsport gère le transfert des titres ou des documents de propriété, le paiement des droits si nécessaire et le transfert des fonds. Tous les enchérisseurs font l'objet d'un contrôle préalable et sécurisé, ce qui garantit la tranquillité du vendeur après une enchère gagnante.

Les inscriptions ont été ouvertes cette semaine pour les premières ventes aux enchères qui se dérouleront pendant la Monterey Car Week. Les véhicules sont proposés et les enchères seront ouvertes mardi 15 août, sans réserve. Le véhicule sera exposé au Portola Hotel & Spa de Monterey pendant la Monterey Car Week et la vente aux enchères se terminera mardi 22 août.

Sotheby's Motorsport est disponible actuellement pour les acheteurs du monde entier et les vendeurs dont les véhicules sont immatriculés aux États-Unis, avec une expansion à l'international prévue pour l'année prochaine.