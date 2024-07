Les sports mécaniques auront-ils un jour leur place aux JO ?

C'est un sujet qui ressort à peu près à chaque olympiade : le sport automobile et, par extension, les sports mécaniques pourront-il un jour devenir discipline olympique ? Bien évidemment, à l'heure où les JO de Paris s'apprêtent à débuter, aucun sport motorisé ne sera représenté, et ce sera probablement le cas lors des prochains jeux, prévus à Los Angeles en 2028.

Pourtant, voir des compétitions motorisées dans le cadre de Jeux Olympiques n'est pas une utopie, et ce fut même une réalité par le passé, à commencer par les JO de Paris… en 1900 !

Les courses auto aux JO de Paris 1900

Il convient toutefois de rappeler que les Jeux Olympiques d'été 1900 – les deuxièmes de l'ère moderne après ceux d'Athènes en 1896 -, se sont tenus en même temps que l'Exposition universelle au sein de la capitale parisienne, qui accueillait alors toutes sortes d'événements, sportifs ou autres.

Ainsi, au milieu des diverses festivités et des compétitions de montgolfières, de cricket ou… de colombophilie, se sont tenues plusieurs épreuves de sport automobile, divisées en pas moins de 14 catégories comprenant des voitures à deux, quatre, et même six ou sept places, mais aussi des taxis électriques – déjà -, des fourgonnettes de livraison et des camions, pour n'en citer que quelques-uns.

Mais l'événement principal était sans nul doute une course disputée sur route ouverte, entre Paris et Toulouse (et retour !), soit plus de 1300 km. Une épreuve conclue par un triplé de la toute jeune équipe Renault (dont les véhicules étaient certes les trois rescapés à l'arrivée sur les huit partants), emmené par Louis Renault lui-même, cofondateur de la société.

Pendant ce temps, le Français Alfred Velghe remportait la course réservée aux grandes voitures pour la marque Mors, Panhard terminant deuxième et troisième, avec des médailles attribuées aux trois premiers de chaque épreuve. Renault a également remporté l'or dans la catégorie voitures biplaces de moins de 400 kg, alors que Peugeot s'est imposé chez les voitures biplaces de plus de 400 kg, notamment.

Victoire britannique aux JO de Berlin 1936

Après cette première tentative plutôt folklorique, le sport automobile a fait sa réapparition lors des JO de Berlin disputés dans un climat politique explosif en 1936. Un rallye s'y est tenu et a été remporté, au désarroi des responsables du régime nazi, par la pilote britannique Elizabeth Haig, au volant d'une Singer Nine Le Mans à six cylindres tout aussi britannique.

Un autre rallye a été organisé, toujours en Allemagne mais cette fois à l'occasion des JO de Munich 1972, ou plutôt avant le début des olympiades, ce qui n'en fit pas une discipline olympique à proprement parler. Pour l'anecdote, la course avait alors été remportée par l'Alpine A110 de Jean-Pierre Nicolas et de son copilote, un certain Jean Todt.

Un karting olympique ?

Depuis en revanche, le sport motorisé est demeuré éloigné des JO, hormis une apparition lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires, où une course de karting a été ajoutée au programme, mais uniquement à titre de démonstration, sans qu'aucune médaille ne soit décernée aux premiers.

L'initiative était alors venue de l'ancien pilote Ferrari Felipe Massa, alors président de la Commission karting de la FIA, et qui ambitionnait voir cette discipline introduite lors des JO de Paris en 2024. Si les jeux en France accueilleront de nouvelles disciplines, le karting n'en fera pas partie. Et, si une course de karting a un temps été évoquée pour les JO de Los Angeles de 2028, l'idée semble désormais abandonnée.

Interrogés à ce sujet, les pilotes de F1 ont des avis assez mitigés sur la question du sport automobile aux JO, Lewis Hamilton ayant répondu : "Je ne pense tout simplement pas que cela puisse être une discipline olympique." Un sentiment repris par Max Verstappen, qui a déclaré : "Non, ce n'est pas pour moi, c'est trop lié à la voiture."

De fait, la pensée des deux Champions du monde est conforme à l'une des règles de base intégrées dans la Charte olympique, qui stipule que "les sports, disciplines ou épreuves dans lesquels les performances dépendent essentiellement de la propulsion mécanique ne sont pas acceptables."

Difficile dès lors d'imaginer un sport mécanique être intégré aux JO dans un futur proche, même si l'idée pourrait être acceptable si l'on considérait une fourniture unique pour chaque participant, et une série monotype, qu'elle soit monoplace, prototype, voiture fermée ou karting, voire même sur deux roues. Mais le chemin est encore long, et la volonté pas forcément présente de part et d'autre.

Alex Zanardi, Champion olympique de cyclisme handisport en 2012 et 2016 Photo de: BMW AG

Al-Attiyah et Zanardi, médaillés olympiques

On conclura en rappelant que plusieurs grands noms de la compétition automobile se sont illustrés aux Jeux Olympiques, mais dans des disciplines éloignées des sports mécaniques. Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, a représenté le Qatar à plusieurs reprises dans son autre spécialité le tir (skeet, ball-tap), et a même décroché la médaille de bronze avec son équipe nationale lors des JO de Londres en 2012.

L'Italien Alex Zanardi, qui compte 41 départs en F1, et qui a perdu ses deux jambes lors d'un accident en championnat CART en 2001 sur le Lausitzring, s'est ensuite essayé avec succès au cyclisme handisport, et a été médaillé d'or en contre-la-montre lors des JO de Londres, puis en catégorie H5 lors des JO de Rio en 2016.