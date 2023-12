Les stars de Honda en MXGP et WSBK participent à une parade unique avec des fans, parrainée par Motul

Surnommé "The Ultimate Ride", l'événement a été organisé par le fabricant de lubrifiants Motul et a vu le quintuple Champion du MXGP Tim Gajser, le vainqueur de course Rubén Fernández et les pilotes de WorldSBK Iker Lecuona et Xavi Vierge piloter aux côtés de centaines de passionnés sur des motos de toutes formes et toutes tailles.

Les apparitions de ces stars dans les rues ont réuni des motards, clients et distributeurs de l'Indonésie entière, les pilotes de Honda Racing Corporation (HRC) mettant en lumière la place importante de Motul et du HRC en Indonésie, et célébrant leur capacité combinée à réunir les communautés de motards.

Luthfi Ilhami, directeur général de Motul Indonésie, a déclaré : "C'était un événement extraordinaire. Nous étions ravis que tant de personnes s'impliquent et cela montre vraiment la passion et la connaissance pour les motos dans cette région. Nous allons continuer à les renforcer à travers des activités communautaires plus diversifiées à l'avenir, afin d'aider Motul à devenir une marque de lubrifiants premium de plus en plus appréciée."

Carlo Savoca, responsable du marketing de Motul APAC, a ajouté : "Nous avons une communauté extrêmement importante et passionnée de fans de moto dans la région et nous sommes fiers d'avoir pu offrir une expérience aussi exclusive et une interaction directe avec l'équipe de course du HRC."

Tetsuhiro Kuwata, manager du HRC, a ajouté : "C'était formidable que le HRC s'associe à Motul pour une occasion aussi particulière. Ce partenariat a fait ses preuves au fil des ans, Motul apportant un soutien indéfectible dans les Championnats du monde. C'était pour nous la formidable occasion d'une célébration, non seulement avec Motul mais aussi avec les personnalités indonésiennes et les passionnés de motos Honda. Ces fans ont rendu cette célébration encore plus spéciale pour nous."

Lecuona et Vierge ont rejoint l'équipe d'usine de Honda en WorldSBK la saison dernière et ont régulièrement marqué des points en 2023. Vierge est particulièrement connu auprès des supporters de Jakarta pour avoir terminé sur le podium lors de la manche indonésienne du championnat cette année, parrainée par Motul. Gajser a rejoint les rangs du MXGP sur une Honda en 2016 et a remporté le championnat pour sa première saison. Il l'a encore gagné en 2019, 2020 et 2022 mais a manqué la majeure partie de la saison cette année, en raison d'une blessure, même s'il est revenu pour remporter deux des trois dernière manches. Fernández a fait ses débuts en 2021 et a décroché sa première victoire cette année.

L'événement a vu les pilotes passer au centre de Jakarta, dans la zone du parking Thamrin 10 jusqu'au centre commercial Senayan Park. Les fans ont également eu l'occasion de parler à leurs héros lors d'un événement après la parade, ce qui a donné lieu à des milliers de messages et de vidéos sur les réseaux sociaux. Il s'agit du dernier exemple en date des efforts continus de Motul pour renforcer ses relations avec les communautés de motards Honda en Indonésie, à travers diverses activités impliquant de nombreuses communautés, dans le but de devenir une marque de lubrifiants haut de gamme de plus en plus appréciée dans la région.

Ilhami a ajouté : "Le HRC et Honda ont une large base de passionnés en Indonésie, et Motul offre une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien pour toutes les strates de la communauté de motards Honda en Indonésie, pour les motos les plus performantes comme pour les scooters du quotidien."