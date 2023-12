Verstappen et tous les champions 2023 honorés au gala FIA

L'événement se tenait au Baku Convention Center, en présence de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et des vainqueurs de tous les championnats chapeautés par la Fédération internationale de l'automobile.

"Ce soir, nous avons célébré nos champions, à la fois les noms bien établis, titrés à de multiples reprises, mais aussi les stars montantes pour l'avenir à travers tout le spectre de nos compétitions", a déclaré Ben Sulayem. "La remise des prix de la FIA est toujours un moment spécial pour tous et une véritable célébration du sport automobile."

Pour la troisième année consécutive, Max Verstappen s'est vu remettre le trophée de Champion du monde de Formule 1, au terme d'une saison qu'il aura écrasée avec 19 victoires en 22 Grands Prix. Sergio Pérez et Lewis Hamilton, respectivement deuxième et troisième du championnat, ont également été honorés, de même que Red Bull Racing en la personne de Christian Horner.

En WRC, Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ont eux aussi reçu leur prix de Champions du monde, et ce pour la deuxième année de suite et alors qu'ils s'apprêtent à prendre un peu de recul en 2024 avec une saison partielle. Ils n'étaient pas les seuls à représenter Toyota Gazoo Racing puisque Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryō Hirakawa ont, eux, à nouveau remporté le Championnat du monde d'Endurance en catégorie Hypercar, et Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel ont conservé leur couronne en rallye-raid.

Jake Dennis et Envision Racing en Formule E, Johan Kristoffersson et Kristoffersson Motorsport en WorldRX, Théo Pourchaire en Formule 2, Gabriel Bortoleto en Formule 3, mais aussi Oscar Piastri, Rookie de l'année, font partie des nombreux autres pilotes honorés lors du gala.

