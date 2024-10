Vettel et Schumacher vont faire équipe pour la Race of Champions 2025

Le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel et son compatriote Mick Schumacher vont prendre part, pour le compte de l'équipe d'Allemagne, à la prochaine édition de la Race of Champions (ROC). Cette épreuve, rendez-vous hivernal régulier pour les pilotes du monde entier et venus de diverses disciplines, se tiendra les 7 et 8 mars prochains à l'Accord Stadium de Sydney, en Australie.

Vettel, 37 ans, est un habitué de ce rendez-vous dont il a remporté l'épreuve individuelle en 2015 et a gagné six fois la Nations Cup aux côtés de Michael Schumacher et une septième fois en étant seul après un accident et une blessure de son équipier d'alors, Pascal Wehrlein. À partir de 2019, Vettel a été aligné aux côtés de Mick, fils du septuple champion de F1, avec comme meilleur résultat une seconde place la même année à Mexico.

"Je suis ravi de retrouver la Race of Champions et de faire à nouveau équipe avec Mick", a déclaré Vettel. "Ce sera passionnant de courir dans l'ancien stade olympique de Sydney, qui semble être un lieu idéal pour la ROC. Sydney est l'une des plus belles villes au monde et je pense que Fredrik [Johnsson, le président de l'épreuve] et son équipe ont choisi un site incroyable pour le prochain chapitre de la ROC. Je soutiens également les efforts de la ROC pour devenir un événement de sport automobile durable, ce qui a commencé avec la ROC Sweden."

"Tous les pilotes qui ont l'honneur de participer au ROC tombent amoureux de cette épreuve, car elle nous rappelle les raisons pour lesquelles nous avons commencé la course auto : la compétition pure et, bien sûr, avec des voitures identiques, il n'y a pas d'excuses."

"Je ferai tout ce que je peux pour aider l'Allemagne à remporter un nouveau titre en Nations Cup avec Mick le vendredi soir, mais je ne lui ferai pas de cadeaux lorsque nous viserons la victoire finale le samedi soir, d'autant plus qu'il m'a battu en demi-finale de la ROC Sweden en individuel en 2023 !"

Il est à noter que la ROC 2025 est programmée une semaine avant le début de la saison 2025 de F1, à Melbourne. Mick Schumacher est un candidat crédible à l'un des deux derniers baquets disponibles en discipline reine, du côté de Sauber/Audi.