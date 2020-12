Volkswagen cesse définitivement toute forme de sport automobile

Volkswagen Motorsport va disparaître et le constructeur allemand stopper complètement ses activités sportives, faute d'avoir trouvé un programme électrique convenant à ses critères. La marque ne sera plus impliquée dans aucune sorte de sport mécanique sous son entité propre et la structure Volkswagen Motorsport va être dissoute, ses 169 employés intégrant la société mère.

Le groupe justifie cette décision par une "réorientation et un recentrage de l'entreprise", à savoir probablement une conversion vers une marque de voitures purement électriques à l'avenir. La fourniture de pièces de rechange pour les programmes clients Golf GTI TCR et Polo R5 est toutefois assurée à long terme.

"La marque Volkswagen est en passe de devenir le fournisseur leader en matière de mobilité électrique et durable", assure Frank Welsch, chargé du développement au conseil d'administration de Volkswagen. "Nous mettons donc nos forces en commun et nous avons décidé d'interrompre nos propres activités sportives pour la marque Volkswagen."

Fin 2019, Volkswagen avait déjà annoncé la fin de tout engagement sportif impliquant une motorisation à combustion, conséquence tardive du scandale du Dieselgate. La marque avait lancé un projet de prototype électrique, l'ID.R, qui a signé plusieurs records, notamment sur la Nordschleife. Cependant, le constructeur n'a pas trouvé de véritable alternative pour s'engager dans une compétition électrique. Sa présence en Formule E est déjà assurée à long terme par Porsche, tandis qu'Audi quittera la discipline l'an prochain pour s'aligner sur le Dakar et travailler sur un retour en Endurance.

Le désengagement total de Volkswagen marque la fin d'une tradition vieille d'un demi-siècle, qui a vu la marque participer à de multiples programmes comme la Formula V, la Formule 3 et, avec un retentissement plus international, au Dakar dans les années 2000 puis en WRC ou encore en Rallycross et TCR.

"L'équipe Volkswagen Motorsport GmbH a remporté des succès sportifs significatifs pour la marque pendant des décennies", insiste Wilfried von Rath, chargé des ressources humaines au conseil d'administration de VW. "Pour leurs nombreuses victoires, leurs titres et leurs records à travers le monde ainsi que pour leur investissement personnel, tous les employés méritent de sincères remerciements."