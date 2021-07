Le présentateur Will Buxton rejoint Motorsport.tv

Londres, 21 juillet 2021 – Le présentateur de télévision et influenceur du sport automobile Will Buxton, connu dans le monde entier pour son travail dans le paddock de la Formule 1 au cours des 20 dernières années et en tant que personnalité clé de la série "Drive to Survive" de Netflix, lance aujourd'hui une émission hebdomadaire exclusive sur la plateforme OTT Motorsport.tv : This Week with Will Buxton.

Suite au succès de la chaîne YouTube et de l'émission d'information hebdomadaire de Buxton, qui a enregistré près d'un quart de million d'heures de visionnage et plus de deux millions de vues au cours de ses six premiers mois, This Week with Will Buxton va à la rencontre de l'actualité du sport automobile mondial. Avec le téléspectateur comme point central de l'émission, Buxton trouvera les réponses aux questions posées par les fans lors de débats animés et éclairés avec des invités dans le studio de Motorsport.tv Live ou lors d'entretiens approfondis avec des personnes clés de l'actualité. Pour rendre l'émission plus immersive pour les fans, ceux-ci seront encouragés à envoyer leurs propres séquences qui seront utilisées dans le programme.

Les fans pourront regarder la série de 20 épisodes sur Motorsport.tv via le site web ou l'application dédiée qui se trouve sur Apple, Android, Fire TV, Roku et Chromecast. Des segments de l'émission seront également diffusés sur les sites Motorsport.com et Autosport.com.

Recruté par le président de Motorsport Network et ancien présentateur de F1, James Allen, Buxton rejoint la liste grandissante de talents de Motorsport.tv aux côtés de l'ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya, dont les commentaires piquants sur la chaîne d'information Motorsport.tv Live sont déjà très appréciés des fans.

Après deux décennies dans le sport automobile, tant dans la presse écrite qu'audiovisuelle, Buxton est devenu l'un des visages et des voix les plus reconnus du monde de la course automobile. Il a débuté en 2001 en tant que journaliste, avant de passer à la télédiffusion en tant que voix officielle du GP2 (aujourd'hui F2). Ses émissions passionnées et bien informées lui ont valu d'être engagé comme reporter en direct sur place pour la couverture télévisée de la F1 aux États-Unis, d'abord sur Speed Channel, puis pendant de nombreuses années sur NBC Sports. Ces dernières années, Buxton est régulièrement présent dans la production numérique de la F1 et est l'une des personnalités clés de la série documentaire incontournable de Netflix, Drive to Survive.

Avec une base de fans bien établie, This Week with Will Buxton ciblera ceux qui regardent déjà sa chaîne YouTube et proposera l'émission à une toute nouvelle communauté de fans parmi les 61 millions de visiteurs de Motorsport Network. Le producteur exécutif de Motorsport.tv Live est Jason Swales, qui a produit le travail de Will sur NBC Sports et le F1 Show.

Le premier épisode de This Week with Will Buxton sera diffusé aujourd'hui sur Motorsport.tv.

Will Buxton : "Pendant mon enfance, Autosport était ma bible. C'est ce qui m'a donné envie de devenir journaliste et, au fil des ans, j'ai été extrêmement fier de voir mon travail et mes mots y apparaître. James Allen et moi nous connaissons depuis de nombreuses années, alors lorsqu'il m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par une collaboration avec lui et Motorsport.tv et si je voulais faire partie de la grande famille de Motorsport Network, il ne m'a pas fallu longtemps pour dire oui. Le fait de pouvoir prendre un petit concept que j'avais créé sur ma propre chaîne YouTube pendant les mois d'hiver et de le développer avec James et la formidable équipe de Motorsport Network pour en faire un programme télévisé complet est la cerise sur le gâteau. J'ai hâte d'apporter 'This Week' à Motorsport.tv."

Simon Danker, PDG de Motorsport.tv : "La passion et l'expérience de Will en matière de sports mécaniques, ainsi que le succès de son émission sur YouTube, font de lui la personne idéale avec laquelle s'associer pour la première grande commande de Motorsport.tv. 'This Week with Will Buxton' offrira aux fans une vue de l'intérieur sur les dernières histoires de course et des interviews exclusives avec les principales figures du sport automobile. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée que les fans aient la possibilité de jouer un rôle essentiel dans notre nouvelle émission."