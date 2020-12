Le WRC lance sa propre chaîne sur Motorsport.tv

Londres, le 4 décembre 2020 - Le Championnat du monde des Rallye (WRC) et Motorsport Network s’associent pour le lancement d’une chaîne dédiée sur Motorsport.tv, alors que la finale de la saison 2020 a lieu ce week-end, à Monza.

Lancée sur la plateforme OTT de Motorsport Network, la chaîne du WRC proposera à une audience numérique mensuelle de 56 millions de personnes de consulter l’actualité de son championnat et les vidéos les plus spectaculaires du Rallye. L’offre, disponible dès aujourd'hui, permettra aux fans du monde entier de profiter ce week-end du Rallye de Monza, via la chaîne WRC de Motorsport.tv.

En offrant aux audiences numériques actuelles et nouvelles les dernières informations sur les lieux visités par le championnat, y compris lors de rallyes populaires comme le Monte-Carlo, le Safari Rally et le Rallye du Japon, cette chaîne faite sur mesure vise à étendre la portée mondiale de la discipline et à susciter l'intérêt et l'enthousiasme de nouveaux fans, plus jeunes. Le large éventail d'audience auquel Motorsport Network a accès à travers des diffusions multichaînes positionnera parfaitement le WRC face à un grand nombre de fans de sport automobile et de passionnés de voitures dans le monde entier.

Le WRC est la dernière chaîne en date à rejoindre Motorsport Network et Motorsport.tv, après l’ouverture des chaînes Mercedes, NASCAR, BTCC, et Audi au cours des quatre derniers mois. C’est la preuve de la pertinence de Motorsport Network dans le monde de l’automobile pour une offre de plus en plus étoffée.

Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter, indique : "Cette collaboration apporte le grand spectacle du WRC aux audiences de Motorsport Network alors que le WRC continue d'augmenter le nombre de ses chaînes numériques. En tant que championnat mondial le plus difficile pour les voitures de série, le WRC captive les fans de sport automobile avec de l’action en permanence au sein d’environnements les plus difficiles au monde. Aux côtés de notre solide plateforme de streaming WRC+, des réseaux sociaux officiels et de WRC.com, cette association offre une autre plateforme importante pour le WRC afin de développer davantage son offre numérique."

James Allen, président de Motorsport Network, déclare :"Nous sommes enchantés que le WRC dispose désormais de sa propre chaîne sur Motorsport.tv, s’engageant ainsi avec le vaste public de Motorsport Network sur nos nombreuses plateformes. Nous possédions déjà de nombreuses archives historiques du WRC, en particulier sur la période spectaculaire du Groupe B, encore vénéré par les passionnés de sport automobile du monde entier. Nous avons hâte de collaborer avec une discipline aussi populaire que le WRC pour les aider à atteindre encore plus de spectateurs et pour faire de Motorsport.tv un endroit incontournable pour les fans de rallye et de sport automobile."