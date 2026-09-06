Loek Hartog a immédiatement arrêté sa Porsche et extrait Ollie Millroy de sa Ferrari en flammes après un accident majeur survenu samedi lors de la première course du China GT, à Shanghai.

Millroy s'en tire avec cinq côtes cassées, une fracture de la clavicule, une fracture de la main et d'un doigt, ainsi qu'une contusion pulmonaire. Mais il attribue surtout à Hartog le mérite de lui avoir sauvé la vie.

L'accident s'est produit une vingtaine de minutes après le départ, alors que la BMW n°33 de 610Racing de Neil Verhagen se battait avec la Ferrari n°37 de Harmony Racing de David Chen à l'approche du virage 14.

Verhagen s'est partiellement déporté sur l'herbe en tentant de dépasser et a perdu le contrôle de sa BMW sur la surface humide, percutant la Ferrari de Chen. Les deux voitures ont ensuite glissé vers l'épingle, où la Ferrari d'AAI Motorsports pilotée par Millroy a été percutée sur le côté et a pris feu.

La course a immédiatement été interrompue par un drapeau rouge.

Les images embarquées de la Porsche de Phantom Global Racing pilotée par Hartog ont ensuite montré le Néerlandais s'arrêter à proximité de l'accident, sortir de sa voiture et courir vers Millroy.

Hartog a d'abord tenté d'atteindre le cockpit du côté du pilote avant de passer de l'autre côté. Il a ensuite pris un extincteur à un commissaire qui arrivait, combattu les flammes autour de la voiture et extrait Millroy du cockpit.

Il s'est écoulé environ 49 secondes entre le moment où Hartog a quitté sa Porsche et celui où il a extrait Millroy.

"Ce que j'ai vu lors de la Course 1 était terrifiant, et je suis extrêmement soulagé de savoir qu'Ollie va bien", a écrit Hartog sur les réseaux sociaux après avoir rendu visite à Millroy à l'hôpital.

"Quand j'ai vu une voiture devenir une énorme boule de feu devant moi, il n'y avait pas vraiment de décision à prendre. D'après ce que je pouvais voir, j'ai naturellement supposé que le pilote ne pouvait pas sortir seul, alors je me suis arrêté, je suis sorti et je suis allé vers la voiture. Je n'ai jamais eu le moindre doute."

Hartog a expliqué qu'il ne savait pas s'il parviendrait à libérer Millroy, tout en minimisant la portée de son intervention.

"C'était terrifiant, et il y a eu des moments où je ne savais pas si j'allais réussir à sortir Ollie", a-t-il déclaré. "Mais ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte ; je suis certain que beaucoup de personnes à ma place auraient réagi exactement de la même manière. Le plus important, c'est qu'Ollie aille bien. Les choses auraient pu tourner très différemment aujourd'hui, et je suis vraiment reconnaissant que ce ne soit pas le cas."

Millroy a ensuite remercié Hartog et expliqué qu'il ne se souvenait pas de tout.

"Je suis encore en vie ce soir uniquement grâce à un homme, Loek Hartog, qui s'est immédiatement arrêté – alors qu'il n'y avait aucun commissaire de piste ni pompier en vue – et a risqué sa propre vie pour me sortir de la voiture."

"Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé entre les 30 secondes précédant l'accident et l'heure qui a suivi, mais je me souviendrai de son incroyable acte de bravoure pour le restant de mes jours."

"Ce soir, je suis allongé ici avec cinq côtes cassées, une fracture de la clavicule, une fracture de la main et d'un doigt, ainsi qu'une contusion pulmonaire, mais cela aurait pu être bien pire. Merci, Loek. Je te dois la vie pour ton geste désintéressé aujourd'hui."

Millroy a indiqué qu'il devait subir une opération avant d'entamer sa convalescence.

"Maintenant, il est temps de se reconstruire, de récupérer et de se remettre ensuite en selle", a-t-il ajouté.

AAI critique l'intervention des secours et se retire

Les images embarquées de Hartog ont également soulevé des questions sur la rapidité de l'intervention des secours.

Coéquipier de Millroy chez AAI Motorsports, Yin Yu Chen a déclaré que Millroy était resté sans assistance immédiate après que la voiture a pris feu et a critiqué ce qu'il a décrit comme une intervention inadéquate du personnel de la piste.

"Pendant environ une minute et demie, Ollie est resté seul dans la voiture, sans aucune assistance immédiate des pompiers ou des services d'urgence", a déclaré Chen. "Pour cette raison, je dois remercier Loek Hartog pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a pas hésité un seul instant à s'arrêter et à venir en aide à Ollie lorsqu'il en avait le plus besoin."

Chen a déclaré que l'équipe acceptait les risques inhérents au sport automobile, mais estimait que l'intervention après l'accident était inacceptable.

"La sécurité des pilotes et des membres des équipes doit toujours passer avant toute autre chose", a-t-il déclaré. "Ce qui s'est passé aujourd'hui et la manière dont la situation a été gérée sont véritablement inacceptables."

AAI Motorsports a décidé de se retirer du reste du championnat China GT à la suite de cet événement.

"Compte tenu de la manière dont l'accident d'aujourd'hui a été géré par les organisateurs, l'équipe et moi avons décidé de nous retirer du championnat et nous ne participerons plus à aucune autre épreuve du China GT", a déclaré Chen.