Valentino Rossi a épaté WRT lors d'essais à Magny-Cours

Valentino Rossi est désormais entré de plain-pied dans sa nouvelle carrière de pilote automobile. Il participait cette semaine à des essais à Magny-Cours au volant de l'Audi de l'équipe WRT, avec laquelle il va s'engager en GT World Challenge Europe cette année. Retiré du MotoGP après 26 ans dans les Grands Prix moto, le pilote italien n'est pas tout à fait novice dans les courses d'Endurance auto, néanmoins c'est la première fois qu'il va disputer une saison complète et il se prépare en ce sens.

Lors de ces essais organisés dans la Nièvre durant la journée de mardi, son nouveau patron d'équipe, Vincent Vosse, a jugé son rythme au volant de l'Audi R8 GT3 Evo II "très, très impressionnant" alors que la pluie s'est invitée. "Valentino a vraiment été très bon sur le mouillé", a déclaré le responsable belge à Motorsport.com. "Il sentait naturellement le niveau d'adhérence en piste. J'ai été impressionné, mais pas surpris car nous savons que c'est [un talent] naturel."

Cette journée passée à Magny-Cours faisait suite à de premiers essais avec l'équipe WRT qui ont eu lieu à Valence en fin d'année dernière, néanmoins Rossi a cette fois découvert la R8 dans sa spécification complète pour 2022 alors que celle qu'il avait essayée en Espagne n'était dotée que d'une partie des évolutions de l'Evo II produite par Audi pour cette année.

La préparation de Valentino Rossi va se poursuivre de façon assez intense, avec "entre six et dix jours" d'essais, d'après Vincent Vosse. Ce programme inclut notamment les deux jours d'essais officiels de pré-saison du GTWCE, qui auront lieu au Paul Ricard les 7 et 8 mars.

"Tout progresse de la bonne manière. Le test de Magny-Cours s'est bien passé", a expliqué le patron de l'équipe belge. Et alors que le pilote au numéro 46 a annoncé viser les podiums, Vincent Vosse a précisé : "Nous plaçons un objectif après l'autre : le premier est que Valentino atteigne la bonne vitesse, puis de s'assurer qu'il soit prêt pour le début de la saison. Le troisième sera de monter sur le podium, puis tout ce qui viendrait en plus serait du bonus."

Le responsable a par ailleurs confirmé que les coéquipiers de Valentino Rossi seraient des pilotes d'usine Audi. "Valentino aura un pilote avec lui pour les dix courses, et un autre les rejoindra pour les cinq courses d'endurance", a-t-il expliqué. S'ils ont d'ores et déjà été choisis, leur identité devrait être dévoilée avant les essais du Paul Ricard, le mois prochain.

