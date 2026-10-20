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Biard : "La Maserati GT2 a offert des moments palpitants en 2026, l'an prochain nous voulons continuité et progrès"

Le directeur de Maserati Corse revient sur l'excellente saison qui vient de s'achever, marquée par de nouveaux podiums et de nouvelles victoires à Portimão, et souligne que ces progrès doivent se poursuivre en 2027 en tirant parti du succès remporté à Indianapolis et en se concentrant pleinement sur la GranTurismo GT4.

Francesco Corghi

Publié: 20 oct. 2026, 07:28

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Photo de : SRO

Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

La saison 2026 de GT2 European Series s'est terminée en beauté pour Maserati Corse, qui a pratiquement dominé les débats sur le circuit de Portimão, décrochant à maintes reprises la pole position ainsi que les victoires lors des deux courses disputées dimanche sur le circuit de l'Algarve.

Au Portugal, les équipes évoluant sous les couleurs du Trident ont réalisé une performance quasi parfaite, décrochant au total neuf podiums lors des Courses 1 et 2. Lors de la première manche, Antoine Potty (i4Race) a terminé deuxième au classement général - remportant la victoire dans la catégorie SILVER CUP - devant Philippe et Louis Prette (LP Racing), qui ont terminé deuxièmes au classement général et se sont imposés dans la catégorie PRO/AM, où Laura Van Den Hengel et Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing) ont pris la troisième place.

Niccolò Pirri et Stefan Rosina (LP Racing) ont décroché la deuxième place de la SILVER CUP, tandis que leur coéquipier Thomas Yu Lee a terminé deuxième de la catégorie MASTERS. Mauro Calamia et Roberto Pampanini (Dinamic Motorsport) ont eu moins de chance, puisqu'ils ont franchi la ligne d'arrivée en dehors du top 10.

Safety Car

Photo de: SRO

Lors de la Course 2, la famille Prette a été accueillie par des applaudissements et une grande effervescence : le père et le fils ont dominé la course dès le départ pour remporter la victoire au classement général ainsi que la catégorie PRO/AM, suivis par Pirri/Rosina qui ont remporté la catégorie SILVER, où Potty a terminé troisième cette fois-ci.

Yu Lee était tout sourire après avoir décroché la première place dans la catégorie MASTERS, tandis que Pampanini/Calamia ont réussi à se hisser à nouveau dans le top 10. Les choses ne se sont pas aussi bien passées cette fois-ci pour le duo féminin Van Den Hengel/Bovy, qui a terminé loin dans le classement.

Ce week-end a néanmoins très bien résumé ce que nous avons observé tout au long de la saison : à savoir que Maserati a été l'une des marques les plus en vue sur la grille de départ des épreuves du SRO Motorsports Group, ainsi que celle à battre, comme l'a souligné Vincent Biard, directeur de Maserati Corse.

"La saison 2026 a été vraiment passionnante pour nous : Philippe Prette a remporté le titre de la catégorie MASTERS Cup pour la troisième fois, nous avons eu pour la première fois trois femmes en compétition au volant de la Maserati GT2, et les résultats obtenus par Antoine Potty dans la catégorie SILVER ont été très positifs - il s'est brillamment illustré", a reconnu l'ingénieur français lors d'un entretien accordé à Motorsport.com.

"À Portimão, nous avons aligné six voitures sur la grille de départ, ce qui témoigne de la croissance de la catégorie GT2. La saison a donc été très, très positive et nous montre que la voie choisie par Maserati Corse est la bonne. Cette croissance régulière nous apportera d'autres succès à l'avenir."

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Photo de: SRO

Et en parlant de succès et d'avenir, Maserati Corse vient de faire ses débuts aux États-Unis, où la GT2 préparée par Risi Competizione a remporté les deux courses du championnat GT America qui se sont déroulées les 10 et 11 octobre.

La performance de l'excellent pilote de catégorie Bronze, Peter Dempsey, au volant de la Maserati - qui avait été engagée pour l'occasion avec le numéro 100 sur le flanc - méritait des applaudissements et a été rendue possible grâce au règlement du championnat américain, qui autorise les GT2 équipées d'un kit spécial à concourir aux côtés des GT3.

"Le résultat obtenu à Indianapolis est vraiment très important - la cerise sur le gâteau de cette saison. Il a démontré que notre GT2 peut rivaliser même face aux GT3", souligne Biard.

"Ainsi, non seulement elle est éligible pour 20 championnats différents qui comprennent sa catégorie, mais grâce à l'ajout du kit GT2+, les équipes souhaitant concourir dans la catégorie la plus élevée possible - comme l'autorise GT America - peuvent le faire."

"Remporter la victoire à Indianapolis l'année du centenaire du Trident revêt une importance considérable, sur un circuit qui revêt une grande signification pour Maserati. Ce fut une expérience très positive et nous espérons que les équipes américaines saisiront l'occasion de disposer d'une GT2 capable de rivaliser et de s'imposer face aux GT3."

Maserati GranTurismo Project GT4

Photo de: SRO

Après une saison couronnée de succès, le constructeur basé à Modène se tourne déjà vers 2027, année où - outre la confirmation de son statut d'équipe de référence en GT2 - il faudra également consacrer beaucoup d'efforts au développement de la GranTurismo GT4, dont les débuts sont prévus en 2028, comme le souligne Biard en conclusion.

"Les programmes GT2 de l'année prochaine seront placés sous le signe de la continuité et du progrès : nous continuerons à être compétitifs et à fournir des services d'assistance aux clients dans le paddock, tout comme nous l'avons fait cette saison."

"Nous travaillons également sur le GT4 : ce projet vise à démontrer que l'approche de Maserati repose sur le développement de technologies allant de la route à la piste, puis de la piste à la route."

"Avec le GT4, l'objectif est d'apporter toute la technologie de la nouvelle GranTurismo sur la piste dans le cadre de ce programme ambitieux, qui ouvrira les portes d'un grand nombre de championnats majeurs à travers le monde."

"L'année 2027 exigera une grande attention pendant les phases de développement, d'essais et d'homologation, avant que nous puissions enfin faire rouler la voiture sur circuit. Nous démontrerons ainsi que non seulement la plateforme de la MC20 est compétitive en GT2, mais qu'il en va de même pour la nouvelle plateforme GranTurismo en GT4."

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