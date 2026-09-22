Biard : "Je suis ravi pour Prette, le champion, qui dispose d'une Maserati GT2 performante dans toutes les conditions"

Le week-end à Zandvoort a vu Philippe Prette être sacré champion de GT2 European Series avec deux courses d'avance, un véritable triomphe pour Maserati et l'équipe LP Racing.

Après les titres remportés lors des saisons 2024 et 2025, le pilote monégasque a confirmé son potentiel au volant de la voiture au Trident préparée par l'équipe de Luca Pirri, en courant en solitaire et sans jamais commettre la moindre erreur.

Aux Pays-Bas, il a décroché une double victoire sans rien laisser au hasard, mais sans pour autant suranalyser la situation. Lorsque le moment est venu d'attaquer, Prette n'a pas hésité et a réussi les dépassements qui lui ont finalement permis de célébrer à la fois la victoire en course et le titre de champion dans la catégorie Masters Cup.

"Philippe Prette a une nouvelle fois été sacré champion dans la catégorie Masters, après ses titres en 2024 et 2025. En 2026, le pilote a continué à réaliser d'excellentes performances, tandis que la Maserati GT2 a également démontré sa rapidité dans ce championnat, sur tous les circuits et dans toutes les conditions, même les plus difficiles lorsque l'adhérence est limitée", a commenté avec satisfaction Vincent Biard, responsable de Maserati Corse, à l'issue de l'épreuve néerlandaise.

Après la manche difficile de Misano, les Maserati de LP Racing et de Dinamic Motorsport ont également retrouvé le podium : Thomas Yu Lee et Niccolò Pirri ont mené la Maserati n°8 à la troisième place de la course 1, un exploit réitéré lors de la course 2 par Mauro Calamia et Roberto Pampanini au volant de leur voiture n°7.

Cela confirme qu'aucune des équipes concourant sous la bannière de Maserati Corse ne baisse les bras, notamment grâce à une catégorie GT2 très compétitive, comme en témoignent les deux équipes PRO/AM mentionnées ci-dessus.

"Oui, les deux équipes sont à nouveau montées sur le podium. Je suis particulièrement heureux pour Calamia et Pampanini, qui ont été excellents dans une course où ils ont réussi une belle remontée après avoir été pénalisés sur la grille de départ", a poursuivi Biard.

"Une fois de plus, la Maserati GT2 s'est révélée être une voiture très performante, parfaitement adaptée à la catégorie, permettant à tous les équipages de démontrer leur potentiel."

Direction Portimão pour la dernière manche de la saison, qui se déroulera du 16 au 18 octobre. Sans pression particulière pour remporter des titres, tous les pilotes au volant des Maserati GT2 pourront courir l'esprit libre, en espérant que les voitures venues d'Émilie seront une nouvelle fois les plus nombreuses sur la grille de départ, comme l'explique l'ingénieur français.

"Ce sera l'occasion de faire la fête et de se préparer pour la saison 2027, dans l'espoir d'aligner davantage de voitures sur la grille de départ. Nous espérons que les équipes et les pilotes reconnaîtront les performances de notre voiture, qui est rapide sur tous les circuits et peut rivaliser même au-delà de la catégorie GT2."

"N'oublions pas que la Maserati GT2 est éligible dans de nombreux championnats à travers le monde, y compris aux États-Unis ; la démonstration de force donnée lors du championnat GT2 est une invitation lancée à tous pour envisager l'acquisition de cette voiture. Ainsi, au Portugal, nous organiserons une grande fête en l'honneur de Prette, le champion, tout en nous préparant pour l'année prochaine."