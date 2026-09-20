GT2 : Ginetta domine à Zandvoort, Prette Champion Masters avec la Maserati

Philippe Prette est le premier Champion à être couronné lors de la saison 2026 en GT2 European Series, qui a vu les Ginetta dominer de bout en bout à Zandvoort des Qualifications aux courses.

Alors que le duo Gialdini/Njor s'est imposé au classement général et en Classe SILVER lors des deux manches néerlandaises, le Monégasque de LP Racing n'a pas fait de calculs et, avec beaucoup de hargne, a remporté deux victoires dans la catégorie MASTERS au volant de la Maserati #1, ce qui lui a permis d'être sacré pour la troisième année consécutive.

La Ginetta domine aussi en PRO/AM, où un succès revient également à la KTM, tandis que les Maserati de LP Racing et Dinamic Motorsport retrouvent aussi le podium.

Le podium de la première course.

Course 1

Ce samedi dominé par Ginetta a été à mettre à l'actif d'Ethan Gialdini et Mikkel Njor, qui, au volant de la G56 #3 préparée par le team CMR, ont partagé la victoire en Course 1 devant leurs équipiers Mike Simpson et Lawrence Tomlinson avec la #62.

Gialdini a pris un excellent départ depuis la pole en conservant la tête sans frayeur particulière, confiant le volant de la voiture anglaise à Njor pour la seconde partie, qui les a vus passer en solitaire sous le drapeau à damier, dominant au classement général et en Classe SILVER.

La deuxième place de Tomlison/Simpson, vainqueurs de la catégorie PRO/AM, a été plus laborieuse. Ils ont dû remonter depuis le Top 5 jusqu'au dépassement réalisé dans l'avant-dernier tour aux dépens de l'Audi #88 de Rosina/Marcucci (LP Racing), qui ont dû se contenter de la troisième marche du podium général et de la place de dauphins en SILVER.

La journée de grands sourires et de célébrations chez LP Racing s'est poursuivie avec la victoire autoritaire de Prette en Classe MASTERS : parti de la deuxième ligne et proche d'un podium général, le Monégasque a immédiatement remis à sa place son rival de catégorie Viktor Mraz, qui avait initialement dépassé la Maserati #1, laquelle est ensuite repassée devant la KTM #89 de RTR Project avec un dépassement en force au virage 1 après quelques tours.

Une fois les arrêts terminés, Prette a dû céder le podium général à la Ginetta de Tomlison, mais il a conservé confortablement la quatrième place à l'arrivée, synonyme aussi de première place des MASTERS, tandis que Vraz/Marioneck ont dû céder le top 5 à la Maserati #8 de Yu Lee/Pirri, qui offrent à LP Racing la deuxième place de la catégorie PRO/AM.

Aux septième et huitième places, on retrouve les Mercedes de Thilenius/Härtling (#111 SR Motorsport by SchnitzelAlm) et De Martin/Montserrat (#115 NM Racing), respectivement troisième et quatrième en PRO/AM, suivies de la KTM-MZR #119 d'Aigner/Kofler en remontée depuis l'arrière du peloton après avoir été envoyée en tête-à-queue au premier tour par un contact survenu au virage 4 avec la Lamborghini-AKF Motorsport #24 d'Oliver Freymuth, sanctionné d'un Drive-Through qui le relègue au dernier rang.

Mauro Calamia/Roberto Pampanini complètent le Top 10 au volant de la Maserati #7 de Dinamic Motorsport, sixièmes en PRO/AM, avec derrière Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Grip/Russel (KTM-MZR #898), Kühne/Wiskirchen (Mercedes-SR/SchnitelAlm #110) et Patric Michellier (Ferrari-CMR #73).

La Maserati de Laura Van Den Hengel et Sarah Bovy n'a en revanche pas pu prendre le départ : à l'issue de la Qualification 2, la voiture #85 d'Iron Dames by SP Racing a connu un problème de boîte de vitesses empêchant le duo de participer à la première manche du week-end.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri

Course 2

Dimanche matin, en Course 2 aussi, les Ginetta ont assuré le spectacle, mais avec un scénario assez différent de la première sortie, car cette fois la victoire de Gialdini/Njor est arrivée en remontant depuis la sixième position et grâce aussi aux ennuis des autres.

Au départ, Reinhard Kofler a pris le commandement avec la KTM-MZR #119, suivi par la Ginetta de Simpson et la Mercedes de Wiskirchen. Calamia a lui tenu en respect Njor dans le duel pour la quatrième place, avant de lui céder momentanément la position. En effet, le Danois a semblé accuser une baisse momentanée de performance, qui l'a fait dégringoler en sixième position, après avoir été dépassé par la Maserati du Suisse et la Mercedes de Jay Mo Hartling.

La course s'est animée après une dizaine de tours, avec une Sarah Bovy fringante qui a commencé à revenir sur ses rivaux en passant de la neuvième à la septième place, avant de rencontrer un problème à la roue arrière droite peu avant l'arrêt, qui a de nouveau mis K.O. la Maserati des Iron Dames.

Entre-temps, devant, c'est Simpson qui a pris les choses en main en attaquant et en dépassant Kofler au tour 11 pour bondir en tête, peu avant de rentrer aux stands pour l'arrêt et le changement de pilote.

Avec les temps imposés différenciés par les handicaps, c'est la KTM #119 passée aux mains de Marius Aigner qui a pris la tête, suivie par la Maserati de Pampanini et les Ginetta de Tomlison et Giardini.

Dans la lutte pour la Classe MASTERS, Prette s'est en revanche retrouvé deuxième (neuvième au général) derrière la KTM #89 de son rival direct Mraz, alors sixième et donc capable de maintenir la course au titre ouverte.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

Les derniers tours ont été plutôt divertissants, avec les Ginetta qui ont très vite grimpé au classement en dépassant un Aigner en chute libre dans les boucles finales, mais la douche froide est arrivée à l'avant-dernier passage, avec la G56 #62 de Simpson/Tomlison sanctionnée d'un Stop&Go pour avoir été redémarrée dans les stands - pendant l'arrêt - avec l'aide d'une batterie externe.

La pénalité a été convertie en temps à l'arrivée et les 34" ont fait tomber le duo de CMR de la deuxième à la septième place, tandis que derrière Gialdini/Njor, Prette a pris la deuxième place, en étant déchaîné dans le final puisqu'il est revenu sur Mraz et l'a doublé, afin de décrocher avec un meeting d'avance le titre MASTERS.

La KTM-MZR #119 d'Aigner/Kofler a pris la quatrième place, s'adjugeant tout de même le succès en Classe PRO/AM, tandis que l'Audi-LP Racing #88 de Rosina/Marcucci, deuxième de la catégorie SILVER, a intégré le top 5.

Sixième en serrant très fort les dents, la Maserati-Dinamic #7 de Calamia/Pampanini, qui ont retrouvé la deuxième marche du podium PRO/AM devant la Ginetta de Tomlison/Simpson, avec Yu Lee/Pirri qui ont récupéré in extremis une huitième place au général au volant de la Maserati-LP #8.

En difficulté dans la seconde partie de course, la Mercedes-SR/SchnitzelAlm de Thilenius/Härtlin a finalement pris la neuvième place, tandis que Grip/Russel ont complété le podium MASTERS en terminant dixièmes au volant de la KTM-MZR #898.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette

Dans le parc fermé, évidemment, grande fête pour Prette, qui se confirme donc Champion de la catégorie après avoir décroché les titres 2024 et 2025, toujours avec la Maserati de LP Racing.

"La victoire en Course 1 n'a pas été mauvaise du tout ! Mais nous savions que nous ne pouvions pas relâcher jusqu'à la fin, donc l'espoir était de bien faire aussi en Course 2. Ce n'étaient pas les meilleures conditions, vu le vent qui me faisait ressentir pas mal de mouvements dans la voiture, mais c'est aussi un côté amusant du pilotage", a commenté le vétéran de Monaco avec un sourire éclatant.

"Je suis très content, le titre est venu sur ma piste préférée et nous n'avons pas ménagé nos efforts. Cela signifie beaucoup pour moi, aussi pour le dur travail accompli avec l'équipe et Maserati afin d'aborder ce magnifique championnat. Je remercie aussi SRO pour l'organisation, bravo à tous."