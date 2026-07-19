GT2 : KTM et Ginetta triomphent à Misano, Maserati gagne en Master et monte sur le podium en PRO/AM

La troisième manche de la GT2 European Series, disputée ce week-end à Misano, a vu KTM et Ginetta s'imposer au général, suivies par la très bonne Mercedes, tandis que les Maserati ont traversé une épreuve plus difficile que prévu avec de précieux classements et points.

Les voitures du Trident engagées par LP Racing et Dinamic Motorsport ont décroché des trophées dans les catégories Masters et PRO/AM, tandis que la voiture d'I4Race a été contrainte à l'abandon après un accident en Course 1 qui l'a empêchée de prendre le départ de la Course 2.

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty Foto di: Davide Cavazza

Course 1

Luca Pirri et Célia Martin avaient remporté la première manche du week-end en Romagne, disputée samedi après-midi sous un soleil de plomb et riche en rebondissements, dont le dernier a vu la Maserati #18 disqualifiée pour un poids inférieur de 13 kg au minimum.

Au départ, le poleman Antoine Potty a conservé la tête au volant de la Maserati #6 d'I4Race, mais dans le premier tour il s'est retrouvé contraint de céder le commandement à la Ginetta #3 pilotée par le fougueux Mikkel Njor, avant de répliquer à son rival de CMR dès le deuxième tour, commençant à creuser l'écart sur le peloton de chasse.

Parmi eux figurait la débutante Martin, qui est à son tour remontée en deuxième position dans la Maserati-LP Racing # 18, en dépassant la G56, tandis qu'une bataille palpitante pour le top cinq se déroulait entre les autres pilotes LP Racing : Stefan Rosina dans l'Audi #88 et les Maserati de Thomas Yu Lee et Philippe Prette, avec Adrian Ferrer sur leurs talons ; au 3e tour, Ferrer est parvenu à dépasser Prette, faisant remonter la Mercedes-NM Racing #116 à la sixième place.

Au 5e tour, Yu Lee est parti en tête-à-queue, ce qui lui a fait perdre du terrain, mais le coup de théâtre de la journée est survenu au 7e tour, lorsque Potty – en raison d'un problème de freins – est allé tout droit dans les barrières à Tramonto, détruisant sa Maserati, mais en s'en sortant heureusement sans blessure physique sérieuse.

Le Safety Car a été déployé, mais il est vite apparu que les barrières devaient être réparées ; un drapeau rouge a donc été présenté et tout le monde est rentré aux stands pendant près de 45 minutes, le temps que les commissaires terminent le travail.

La course a repris au 12e tour avec un peu moins de 30 minutes restantes au chronomètre : Martin a défendu sa première place face aux attaques de ses rivaux, puis les arrêts aux stands ont commencé et la Maserati #18, désormais pilotée par Pirri, est ressortie à nouveau en tête. Pirri a commencé à se détacher de l'Audi de Lorenzo Marcucci, avec Kyffin Simpson menaçant en troisième position dans la Ginetta.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: Davide Cavazza

Lors de l'arrêt au stand de Ferrer, la Mercedes #116 a connu un problème, ce qui a privé la course d'un potentiel prétendant au podium, mais le classement a encore évolué en raison de pénalités plutôt lourdes, comme le drive-through infligé à Simpson pour une infraction lors du restart, assorti d'une pénalité de cinq secondes pour dépassement des limites de piste – une pénalité qui a également touché la Maserati #8 pilotée par Niccolò Pirri et Yu Lee – et le drive-through également infligé à la Mercedes-SR Motorsports pilotée par Thilenius/Hartling pour une infraction sous Safety Car.

Le dernier rebondissement est venu de Marcucci dans l'avant-dernier tour : après avoir comblé l'écart sur Pirri, le pilote LP a attaqué et dépassé la Maserati de son team principal à Curvone, avant de partir en tête-à-queue à Carro, permettant ainsi au duo Pirri/Martin de franchir la ligne d'arrivée en premier.

Dans le rapport d'après-course, la disqualification du duo italo-français signifiait que la KTM-MZR Motorsport #119 pilotée par Aigner et Kofler pouvait célébrer la victoire à la fois au classement général et dans la catégorie PRO/AM.

Rosina/Marcucci ont terminé deuxièmes dans l'Audi-LP #88, en tête de la catégorie Silver, tandis que le podium général a été complété par Kuhnel/Wiskirchen dans la Mercedes-SR Motorsport #110, qui a pris la deuxième place en PRO/AM.

LP Racing a trouvé une certaine consolation avec la quatrième place au général de Prette dans la Maserati #1, héritant de la victoire en catégorie Master, ses équipiers Lee/N. Pirri terminant dans le top cinq pour compléter le podium PRO/AM au volant de la Maserati #8.

Le top 10 comprenait également Tomlison/Simpson (Ginetta-CMR #62), Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Van Den Hengel/Bovy (Porsche-Iron Dames SP #85), Grip/Russel (KTM-MRZ #898) et Thilenius/Hartling (Mercedes-SR SchnitzelAlm #111).

Enfin, ce fut une course éprouvante pour Mauro Calamia/Roberto Pampanini et la Maserati #7 de Dinamic Motorsport, qui ont terminé 13es au général et 7es de la catégorie PRO/AM après avoir écopé de plusieurs pénalités pour limites de piste et infractions pendant la période de Safety Car.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri Foto di: Davide Cavazza

Course 2

La Course 2 a eu lieu dimanche matin, et la Maserati de Potty était absente de la grille de départ, ayant subi trop de dégâts dans l'accident de la Course 1 pour pouvoir s'aligner.

Au départ, la Mercedes pilotée par Wieskirchen et Hartling a immédiatement pris le large, poursuivie par les Maserati de Prette et Calamia ; plus loin, un tête-à-queue de Niccolò Pirri a contraint le pilote LP Racing à un arrêt au stand dès le cinquième tour, après quoi il a repris la piste au volant de sa Maserati assez loin derrière.

Le premier rebondissement est intervenu au tour suivant, lorsque Wieskirchen a ralenti en raison d'un problème technique, laissant Hartling en tête. Pendant ce temps, Prette, solidement en tête de la catégorie Masters, a levé le pied et reculé de la troisième place au général à la septième, tandis que Luca Pirri se battait pour ramener sa Maserati dans le top dix.

Une fois tous les arrêts aux stands effectués, Hartling a cédé le volant à Thilenius avec une avance confortable sur le peloton de chasse, mais Mikkel Njor, qui avait pris le volant de la Ginetta-CMR #3 à la place d'Ethan Gialdini, a commencé à attaquer fort et à se frayer un chemin, dépassant la Maserati de Roberto Pampanini pour remonter en deuxième position.

Le Danois a réduit l'écart sur Thilenius tour après tour, finissant par le rattraper puis le dépasser avant de filer vers une victoire confortable et amplement méritée au général et en catégorie SILVER, suivi par la # 88 pilotée par Rosina/Marcucci, qui sont patiemment remonté jusqu'à la deuxième place, l'arrachant à la Mercedes-SR SchnitzelAlm de Thilenius/Hartling, lesquels ont dû se contenter de la troisième place du podium général, même s'ils ont tout de même décroché la victoire en catégorie PRO/AM.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Davide Cavazza

Cela a aussi été rendu possible par l'incroyable incident qui a vu la Mercedes-NM #115 pilotée par Montserrat/De Martin entrer en contact avec la Maserati de Thomas Yu Lee à la sortie du virage Quercia, percuter les barrières et aboutir à un abandon décevant, tandis que le pilote LP Racing venu d'Asie était tombé en fond de peloton après un tête-à-queue à la sortie des stands.

En catégorie MASTERS, un nouveau coup dur est survenu pour Maserati et LP Racing lorsque la KTM de Marius Aigner est entrée en collision frontale avec Prette au point de freinage de Quercia, endommageant le côté arrière gauche de sa voiture à seulement deux tours de l'arrivée.

Cela a assuré la victoire à la KTM-RTR Project #89 pilotée par Mraz/Kajaia, qui rebondissait ainsi après avoir manqué la Course 1 en raison de problèmes ; le top 5 comprenait également la Mercedes-NM Racing #116 pilotée par Ferrer après une remarquable remontée depuis le fond du peloton.

Au final, les deux seules Maserati rescapées à voir le drapeau à damier ont été la #18 pilotée par L. Pirri et Martin, sixième et deuxième de la catégorie MASTERS, suivie par la #7 pilotée par Calamia et Pampanini, qui a terminé deuxième de la catégorie PRO/AM, devant la Ginetta-CMR #62 pilotée par Tomlison et Simpson, la KTM-MZR #898 pilotée par Grip, et la Porsche-Iron Dames SP #85 pilotée par Van Den Hengel/Bovy, complétant le top dix.