Résumé de course

Sponsorisé Portimão

Maserati termine en beauté à Portimão, avec des titres pour Härtling/Thilenius et Gialdini/Njor

Lors des dernières courses disputées en Algarve, les voitures au Trident ont dominé la compétition, décrochant la pole position et un total de neuf places sur le podium, tandis que les duos Mercedes-SR/SchnitzelAlm et Ginetta-CMR ont remporté les derniers trophées encore en jeu.

Francesco Corghi

Mis à jour: 19 oct. 2026, 08:47

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Photo de : SRO

Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

La saison 2026 du Championnat d'Europe GT2 s'est terminée en beauté pour Maserati, les voitures au Trident ayant décroché les pole positions et remporté des victoires ainsi que des places sur le podium lors des deux courses disputées dimanche à Portimão.

Le duo SR Motorsport by SchnitzelAlm s'est également hissé sur la plus haute marche du podium lors de la Course 1, tandis qu'Ethan Gialdini et Mikkel Njor ont décroché le titre de champion au classement général. David Thilenius et Jay Mo Härtling ont quant à eux remporté le titre de la catégorie PRO/AM malgré une collision dans les derniers instants de la Course 2.

Le départ

Photo de: SRO

COURSE 1

Le GT World Challenge se déroulant samedi soir, les deux dernières courses de la saison GT2 ont eu lieu dimanche. Le circuit de l'Algarve a accueilli dans la matinée une première épreuve très disputée, qui s'est soldée par une victoire spectaculaire de Wilhelm Kühne et Moritz Wiskirchen.

Le duo de SR Motorsport by Schnitzelam a pris tout le monde au dépourvu lorsque la voiture de sécurité est intervenue à mi-course pour dégager la Ginetta de Lawrence Tomlinson, immobilisée en raison d'une rupture d'arbre de transmission.

Jusqu'à ce moment-là, la domination de Maserati était restée pratiquement incontestée : Antoine Potty - qui faisait son retour au volant de la voiture n°6 d'i4Race après la blessure subie à Misano - avait conservé la tête après un excellent départ depuis la pole position, suivi de la Ginetta-CMR n°3 pilotée par Njor, qui avait réussi à dépasser la Maserati LP Racing n°18 pilotée par Niccolò Pirri, bien que ce dernier ait repris la deuxième place peu après.

Alors que la Maserati n°1 de Philippe Prette remontait rapidement à la septième place, il ne restait plus qu'à attendre la vague d'arrêts au stand pour voir comment le classement allait évoluer une fois le ravitaillement et les changements de pilote (pour ceux qui devaient en effectuer) terminés.

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty

Photo de: SRO

Chose incroyable, la voiture de sécurité est entrée en piste alors même que la Mercedes n°110 venait de terminer son arrêt au stand, plaçant ainsi Wiskirchen de fait en première position. La direction de course a toutefois joué un rôle déterminant dans cette situation, puisque la voiture de sécurité a été envoyée sur la piste devant la Maserati de Potty, qui a ainsi perdu beaucoup de temps avant de laisser le peloton la dépasser et se replacer derrière l'AMG.

Le restart a eu lieu alors qu'il ne restait plus que 8 minutes au chronomètre, et Wiskirchen a brillamment su accélérer pour se forger l'avance nécessaire et franchir triomphalement la ligne d'arrivée sous le drapeau à damier, remportant ainsi la victoire dans la catégorie PRO/AM.

Potty a tenté de revenir, mais il était déjà trop tard, et cette deuxième place au classement général a été plutôt difficile à avaler, même si le Français a célébré sa victoire dans la catégorie SILVER.

En troisième position au classement général figurait la Maserati pilotée par le père et le fils Philippe et Louis Prette, qui occupent la deuxième place de la catégorie PRO/AM - la même place que Pirri/Stefan Rosina en SILVER avec la Maserati n°18, quatrième au classement général.

Il suffisait à Njor et Gialdini de placer leur Ginetta dans le top 5 pour être sacrés champions au classement général (troisièmes dans la catégorie SILVER), suivis de la voiture n°89 de KTM-RTR Projects pilotée par Mraz et Marioneck, vainqueurs de la catégorie MASTERS.

#7 DINAMIC Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

Photo de: SRO

Sur le podium PRO/AM, la troisième place est revenue à la Maserati n°85 pilotée par Laura Van Der Hengel et Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing), tandis que Mauro Calamia et Roberto Pampanini ont terminé dixièmes au volant de la Maserati n°7 de Dinamic Motorsport, derrière la Mercedes pilotée par De Martin et Montserrat (NM Racing n°115) et Thilenius et Härtling, qui ont écopé d'une pénalité de 10 secondes pour une double manœuvre de dépassement effectuée lors du restart après la voiture de sécurité, après avoir dépassé les limites de la piste.

La Maserati de Thomas Yu Lee (LP Racing n°8) n'a terminé qu'onzième, mais il peut tout de même se réjouir de son podium dans la catégorie MASTERS malgré une course difficile.

Le départ

Photo de: SRO

COURSE 2

La deuxième et dernière course du week-end portugais et de la saison a débuté dans l'après-midi, avec la Maserati de la famille Prette sous les feux de la rampe. Le premier relais de Louis, parti en pole position, était digne d'applaudissements : il a en effet creusé un écart significatif sur ses rivaux avant de passer le volant à son père Philippe, conservant la tête même après les arrêts au stand.

Si la première partie de la course n'a offert que peu de sensations fortes - mis à part un départ incroyable de Härtling, qui est passé de la troisième ligne de la grille à la deuxième place en dépassant la KTM de Kofler et les Maserati pilotées par Rosina et Potty -, c'est la seconde moitié qui a réservé quelques moments à couper le souffle, notamment une nouvelle intervention de la voiture de sécurité.

Cette fois-ci, le Safety Car a dû intervenir pour dégager la KTM-MZR n°898 de Max Grip du gravier, après qu'il eut été violemment percuté dans l'épingle dans une manœuvre de dépassement imprudente d'Ondrej Rokos (Mercedes-RTR Project n°294), qui s'est vu infliger par la suite l'inévitable pénalité de drive-through.

#18 LP Racing, Maserati GT2: Stefan Rosina, Niccolò Pirri

Photo de: SRO

La course a repris alors qu'il ne restait plus que 60 secondes au chronomètre, et P. Prette a tout donné pour remporter à juste titre la victoire au classement général et dans la catégorie PRO/AM, devant Rosina/Pirri, qui fêtaient leur victoire dans la catégorie SILVER, où ils avaient dépassé la Ginetta-CMR n°3 de Njor/Gialdini lors d'un dernier dépassement pour terminer troisièmes au classement général.

La quatrième place au classement général de Potty fut toutefois difficile à accepter ; il a en effet été contraint d'écoper d'une pénalité de 15 secondes lors de son arrêt au stand pour avoir dépassé trop souvent les limites de piste en début de course, mais il a tout de même réussi à décrocher la troisième place de la catégorie SILVER au volant de la Maserati i4Race.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee

Photo de: SRO

Dans le top 5 également, après une belle remontée, figure la Lamborghini-CMR n°27 pilotée par Berthet/Dimitrov, suivie de la Maserati de Yu Lee, qui a remporté la catégorie MASTERS, et de la Mercedes pilotée par De Martin/Montserrat.

Pampanini et Calamia se sont également vu infliger une pénalité de 10 secondes pour un contact dans les derniers tours, ce qui les a relégués à la neuvième place, derrière la KTM pilotée par Mraz et Marioneck et devant la Ginetta pilotée par Tomlison et Simpson, qui a été impliquée dans une collision dans les derniers tours avec la Mercedes de Thilenius - un incident qui a fait partir les deux voitures en tête-à-queue, ce qui n'a toutefois pas empêché le duo SR-SchnitzelAlm de remporter le titre PRO/AM.

La Maserati des Iron Dames, pilotée par Bovy et Van Den Hengel, n'a terminé qu'à la 14e place.

GT2 - Portimão : Classement de la Course 1

GT2 - Portimão : Classement de la Course 2

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