L'Acura LMDh pourrait abriter le "dernier" moteur thermique de Honda

Acura s'apprête à lancer en IMSA son prototype répondant à la réglementation LMDh, avec un moteur thermique associé à un système hybride standard. La marque haut de gamme de Honda a développé ce modèle alors que la firme japonaise a mis fin à son engagement officiel en Formule 1, citant comme raison principale une volonté de se consacrer à la recherche pour les véhicules à hydrogène et les batteries de véhicules électriques.

De plus en plus de championnats songent aussi à l'adoption de ces technologies, si bien que David Salters, président de Honda Performance Development (HPD, la division compétition de la marque aux États-Unis) pense que le V6 biturbo de 2,4 litres développé pour l'Acura ARX-06 pourrait être le dernier projet de moteur thermique de la marque en course.

"Dans un coin de notre tête, on se disait que ça pourrait être le dernier que nous faisions vraiment pour la compétition, je ne sais pas", a déclaré Salters. "Parmi les consignes que j'ai données à nos employés, il y avait 'faisons de notre mieux parce que ça pourrait être le dernier que l'on conçoit pour la vraie compétition'. Il sera intéressant de voir ce qu'il se passera."

"Un jour, un patron d'équipe avisé m'a dit que deux ans sont une période très longue dans les sports mécaniques donc tout pourrait changer, le monde change très vite. Et ces voitures incarnent vraiment l'avenir, ce qui est assez incroyable."

De nombreuses pièces étant standardisées en LMDh, ce moteur thermique est l'un des principaux éléments permettant aux constructeurs de faire la différence et Acura a préféré partir d'une feuille blanche pour innover autant que possible. "La facilité aurait été de prendre le moteur DPi [l'ancienne génération de prototypes] et de l'installer à l'arrière de notre LMDh, mais on ne s'est pas engagés pour ça", a souligné David Salters, fier des risques pris par l'ensemble du HPD.

"Nous avons pris le temps de voir ce que nous pouvions faire, [...] pour concevoir le meilleur moteur et le meilleur package dans cette voiture. Cela nous a demandé beaucoup de travail mais c'était vraiment fun. Nous avons donné beaucoup de liberté dans le packaging aux hommes et aux femmes de l'entreprise et sincèrement, nous avons pris pas mal de risques pour essayer d'avoir le meilleur ensemble possible. Je pense que nous en sommes très fiers. Nous avons tenté de nous compliquer la vie autant que possible, et nous l'avons fait !".