Blomqvist hisse Acura en pole des 24H de Daytona

L'ère du GTP et des prototypes LMDh s'est officiellement ouverte ce week-end à Daytona, où s'est jouée la pole position pour la course de 24 heures qui aura lieu en fin de semaine, au terme de trois jours d'essais libres et de qualifications. L'histoire retiendra que Tom Blomqvist et Acura ont décroché la première pole position de ce nouveau grand chapitre de l'Endurance.

Avant que les LMDh ne fassent leurs débuts en WEC au printemps prochain aux côtés des LMH, tous les regards sont tournés vers la Floride pour ce premier affrontement entre Acura, Porsche, Cadillac et BMW. Et c'est la première de ces marques, qui n'est d'ailleurs pas destinée pour le moment à rejoindre le Championnat du monde, qui a pris la mesure de ses adversaires.

Après avoir composé avec des conditions climatiques loin d'être optimales à certains moments du week-end, la pole position s'est jouée dimanche soir en deux temps et a offert un bel affrontement. Nick Tandy, dans son dernier run, semblait bien parti pour conquérir le meilleur temps mais a perdu le contrôle de sa Porsche 963 à la chicane Le Mans, provoquant un drapeau rouge. Tout le monde a ensuite disposé d'une ultime tentative une fois la séance relancée.

Nick Tandy est parti à la faute en qualifications.

Le dernier round a tourné à l'avantage de Tom Blomqvist au volant de l'Acura de l'équipe Meyer Shank Racing, avec un chrono en 1'34"031 qui lui a permis de battre de moins d'un dixième celui établi par Felipe Nasr sur l'autre Porsche. L'autre Acura a pris la troisième place, devant les trois Cadillac, dont l'une était aux mains de Sébastien Bourdais, puis les deux BMW. On retient surtout que les huit prototypes LMDh sont regroupés en huit dixièmes.

"C'était un peu fou", a confié Tom Blomqvist après avoir signé la pole. "Franchement, je n'avais pas de réelle référence. Je savais que j'avais une bonne voiture, je savais que si elle était avec moi je pouvais faire le job, mais les pneus n'étaient même pas à température, alors il a fallu se cracher dans les mains et y aller. C'est un excellent travail de l'équipe, d'Acura, de HPD et d'Oreca. C'est vraiment prometteur pour le week-end prochain. Il y a encore beaucoup de travail à faire."

Le départ des 24 Heures de Daytona sera donné samedi 28 janvier à 19h40 (heure française).

24 Heures de Daytona - Qualifications