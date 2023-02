BMW a lancé sa nouvelle M-Sport avec le prestige de son Histoire

Charger le lecteur audio

Le constructeur allemand BMW, qui a couru dans presque toutes les disciplines de sport auto du WRC à la Formule 1, fait un retour très attendu au plus haut niveau de l'Endurance cette année, en IMSA SportsCar Championship.

Les 24 heures de Daytona, en ouverture de la saison, marquaient la première fois qu'une BMW d'usine prenait la piste en Endurance depuis la BMW V12 LMR en 1999, lorsque Joachim Winkelhock, Pierluigi Martini et Yannick Dalmas ont triomphé aux 24 Heures du Mans. La course floridienne était la première étape vers un retour dans le Championnat du monde d'Endurance de la FIA la saison prochaine et notamment au Mans.

La nouvelle voiture avait le style agressif qui symbolise BMW, conçue selon la réglementation Grand Touring Prototype (GTP) de l'IMSA. En marge de la présentation de sa livrée, en septembre dernier, John Doohan, président de l'IMSA, a déclaré : "[Le GTP] a créé des opportunités de design et de style afin de permettre à la marque de faire davantage de choses. Bien que ce soit un prototype, il imite les GT, alors on peut prendre une M5 ou une M4 et reconnaître la marque, la famille. Quand j'ai expliqué aux designers qu'ils avaient l'opportunité de concevoir une voiture de course, ils étaient comme des enfants en cours d'arts plastiques."

"Les hommes et femmes qui conçoivent des voitures de course ont désormais l'opportunité de concevoir le [bolide] ultime, et la BMW est certainement l'une des plus belles du groupe − des couleurs au design en passant par les éléments stylistiques et les lignes. C'est l'expression ultime de la marque BMW."

La BMW #24 du team RLL BMW M Hybrid V8 (Philipp Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann, Colton Herta) aux 24 Heures de Daytona

Comment ne pas remarquer l'intégration radicale de l'identité corporate de l'entreprise, avec la double calandre géante et le pan de Hofmeister qui crée un angle agressif le long de la vitre ? Mais la voiture n'est pas le seul fruit du design, puisque PUMA, partenaire officiel de BMW M Motorsport de longue date, a conçu une gamme de chaussures tout aussi esthétique, avec un nouveau design radical qui reprend les éléments stylistiques de la voiture.

Baptisées "BMW M Motorsport LGND", ces chaussures s'inspirent du style classique BMW et de la gamme Speedcat de PUMA, avec des accents chromés inspirés par le M, des matériaux réfléchissants adaptatifs et même une forme qui reflète le style agressif du capot. On retrouve même sur les chaussures le célèbre pan de Hofmeister qui, tout comme la double calandre à l'avant, est un élément de design inclus sur tous les modèles depuis l'avènement de la BMW Neue Klasse.

Les chaussures sont disponibles à la vente, et avec un tel souci du détail dans tous les domaines, il est clair que la marque n'est pas en Endurance pour plaisanter : l'objectif ultime est que les bottines des pilotes foulent le podium dans la plus grande des courses d'Endurance.

Cette saison, le championnat d'IMSA sera un terrain d'essai pour la LMDh et ses pilotes, avec de grands enjeux. Le week-end d'ouverture a été un moment clé de l'Histoire de BMW M-Sport, mais ce n'était que le début.

La version "livrée BMW M Motorsport" de ces nouvelles baskets, avec les célèbres bandes tricolores en M, est désormais disponible dans divers magasins PUMA et en ligne sur puma.com.