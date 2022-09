BMW présente pilotes et livrée... et s'offre Colton Herta pour Daytona

Charger le lecteur audio

BMW a officialisé l'identité de ses pilotes pour son retour en prototype la saison prochaine, dans la nouvelle catégorie GTP de l'IMSA. Le constructeur allemand y engagera la LMDh répondant au nom de BMW M Hybrid V8, dont la livrée définitive a également été dévoilée la nuit dernière lors d'un événement organisé à Los Angeles.

Connor de Phillippi et Nick Yelloly partageront le volant de l'une des deux voitures, et l'on retrouvera Philipp Eng et Augusto Farfus dans la seconde, alors que la marque a choisi de reprendre les numéros 24 et 25 qu'elle utilisait en GT dans le championnat américain. Pour les courses longues, les quatre hommes seront rejoints par des recrues qui seront annoncées plus tard, mais BMW a déjà réalisé un bon coup pour les 24 Heures de Daytona, où sera aligné Colton Herta.

"Revenir dans la catégorie reine et se battre en 2023 pour des victoires au général lors de courses aussi légendaires que Daytona, Sebring et Road Atlanta représente à la fois un défi majeur et une énorme motivation pour tout le monde chez BMW M Motorsport", souligne Andreas Roos, directeur de la branche sportive de BMW. "On a travaillé très dur ces derniers mois pour que la BMW M Hybrid V8 soit prête à courir en peu de temps. Merci à tous nos partenaires chez Dallara, BMW M Team RLL, notre équipe de développement RMG et BMW Group Designworks pour leur soutien fantastique afin d'assembler, développer et tester la voiture. Et merci aussi à nos sponsors. Sans leur soutien, ce ne serait pas possible de faire tourner un tel projet."

"La BMW M Hybrid V8 est une voiture de course magnifique. C'est maintenant notre boulot de la faire aller vite. On s'efforce jour après jour d'atteindre cet objectif et on est confiants pour être prêts en janvier, lorsque l'on sera réellement en compétition pour la première fois à Daytona."

Le programme IMSA de BMW est confié à l'équipe RLL, dans la continuité du partenariat entre les deux entités. La marque allemande s'engagera en WEC en 2024 avec le soutien de l'équipe WRT. La BMW M Hybrid V8 a débuté cette semaine un nouveau programme d'essais intensifs aux États-Unis, sur le circuit de Sebring.