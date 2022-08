Cadillac enchaîne les essais avec Bourdais à Road Atlanta

Charger le lecteur audio

Le développement de la Cadillac V-LMDh se poursuit aux États-Unis, où le constructeur américain a bouclé cette semaine une nouvelle session d'essais privés, sur le circuit de Road Atlanta. Ces tests figuraient au planning qui suit son cours avant l'entrée en compétition du prototype la saison prochaine, dans les championnats IMSA et WEC ainsi qu'aux 24 Heures du Mans. La première apparition en course est prévue à Daytona en janvier.

"On a beaucoup de travail à faire au niveau de la fiabilité, ce qui consiste à engranger un maximum de kilomètres avec la voiture", précise Laura Wontrop Klauser, directrice du programme sportif de General Motors. "On a aussi beaucoup de travail d'intégration avec le moteur, l'hybride et le système de freinage électronique. En plus de la compréhension des pneus et du fait de s'assurer que l'expérience soit bonne pour les pilotes, afin qu'ils se sentent en confiance pour attaquer au volant de la voiture."

Pipo Derani, Sébastien Bourdais, Earl Bamber et Alex Lynn se sont relayés au volant du prototype lors de ces essais, alors que l'IMSA prévoit également une séance collective au début du mois d'octobre, où seront réunis les constructeurs qui seront engagés dans la catégorie GTP du championnat américain d'Endurance.

"On a vraiment connu un premier test réussi à Sebring et tout le monde chez GM a fait un super travail pendant la courte pause pour prendre toutes les informations et faire quelques pas en avant positifs dans le développement global de la voiture", se félicite Earl Bamber. "On continue à apprendre au niveau du moteur et du système hybride, qui est nouveau pour tout le monde. C'est la même chose pour le groupe propulseur et pour le châssis avec Dallara. La voiture est démente à piloter. Maintenant, il faut accumuler les kilomètres, c'est donc une période chargée avec des essais qui sont cruciaux pour le projet. Tous les yeux sont tournés vers 2023."

Cadillac n'a pas encore annoncé ses équipages pour ses divers engagements avec ce prototype LMDh l'année prochaine mais les pilotes participant aux essais figurent logiquement parmi les favoris pour intégrer l'équipe.

"Faire partie de ce programme et développer cette nouvelle technologie hybride avec Cadillac Racing est fantastique pour moi", se réjouit Pipo Derani. "J'ai connu le succès en DPi et je me tourne maintenant vers l'avenir. La voiture est bien née, c'est une base solide sur laquelle on peut commencer à travailler. Un pilote qui monte dans une voiture sait immédiatement s'il va pouvoir la développer ou si elle va lui poser beaucoup de problèmes. Le peu que j'ai fait jusqu'à présent est très prometteur. Ça nous donne une raison d'avoir le sourire et de continuer à travailler dur."