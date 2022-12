Kevin Magnussen va disputer les 24 Heures de Daytona

Charger le lecteur audio

Déjà en action ce week-end à l'occasion des 12 Heures d'Abu Dhabi (qui seront à suivre en direct sur Motorsport.tv), le duo père et fils composé de Kevin et Jan Magnussen retrouvera l'équipe MDK Motorsports pour prendre part aux 24 Heures de Daytona, en ouverture du Championnat IMSA les 28 et 29 janvier.

Il s'agira pour le pilote Haas en Formule 1 du troisième départ de la classique d'Endurance floridienne, puisqu'il y avait participé dans le cadre de son programme au volant de la Cadillac DPi de Chip Ganassi, qui avait pris fin après son retour en discipline reine.

"Je suis super excité à l'idée de participer à cette course", a déclaré Kevin Magnussen. "Le Rolex 24 est légendaire, et j'y ai vécu des moments fantastiques avec Chip Ganassi Racing ces deux dernières années. Pouvoir disputer une telle épreuve avec mon père est incroyable. Encore une fois, je ne remercierai jamais assez [le patron de l'équipe] Mark Kvamme pour avoir mis cela en place."

Engagé pour une nouvelle saison du Championnat du monde de F1 l'année prochaine, ces 24 Heures de Daytona seront donc pour Kevin Magnussen une apparition unique en IMSA. En revanche, son père disputera les quatre courses qui compteront pour la Michelin Endurance Cup avec MDK.

"Tout d'abord, je suis très heureux que Kevin et moi participions ensemble au Rolex 24", a déclaré Jan. "Après les 24 Heures du Mans l'année dernière, nous espérions avoir d'autres occasions de faire ces courses d'Endurance ensemble. Grâce à MDK Motorsports et Mark Kvamme, nous sommes maintenant sur la liste des engagés pour un autre événement fantastique."

"Je suis également très heureux de faire partie intégrante de la campagne Michelin Endurance Cup de MDK Motorsports. Cela fait presque trois ans que je n'ai pas couru en Amérique. Entre-temps, j'ai fait quelques apparitions en Championnat du monde d'Endurance FIA, en Porsche Carrera Cup Scandinavia, en Le Mans Cup et en TCR Danemark. Cependant, l'Amérique est ma deuxième maison depuis que je suis passé de la Formule 1 aux voitures d'Endurance en 1999, alors je suis impatient de revenir en IMSA."

Les 24 Heures de Daytona seront particulièrement scrutées car elles marqueront le début de certains prototypes LMDh appelés à venir garnir le contingent d'Hypercars qui courront également en Championnat du monde d'Endurance, aux côtés des LMH qui ont fait leurs débuts l'an passé.

Jan Magnussen, Kevin Magnussen et Mark Kvamme.