La Porsche 963 signe sa toute première victoire à Long Beach

La Porsche 963 LMDh a décroché la nuit dernière sa toute première victoire, aux États-Unis, sur le circuit de Long Beach. Un succès rendu possible grâce à un coup de poker stratégique, alors que le rythme du prototype allemand demeure largement perfectible. Nick Tandy et Mathieu Jaminet se sont imposés sur cette troisième manche de l'IMSA dans les rues de Californie malgré un niveau de performance qui était inférieur à celui d'Acura, Cadillac et BMW.

Sixième sur la grille, Nick Tandy a fait un bond jusqu'à la deuxième en profitant d'un départ plutôt mouvementé, puis il a hérité des commandes de la course lorsque l'Acura n°10 du Wayne Taylor Racing s'est arrêtée pour changer de pneus. Le changement de pilote entre Filipe Albuquerque et Ricky Taylor a pris plus de temps que prévu, la voiture ayant calé et mis une dizaine de secondes avant de repartir. Dans le même temps, les stratèges de chez Penske ont écouté les commentaires de Nick Tandy et fait le pari de ne pas changer de pneus durant cette course d'une durée de 1h40.

Après le passage de relais entre le Britannique et Mathieu Jaminet, Ricky Taylor a sorti la grosse attaque au volant de l'Acura pour tenter de venir arracher la victoire dans les derniers tours. L'Américain n'a pas été récompensé de ses efforts puisque sa tentative de dépassement s'est soldée par une sortie de piste au virage 1.

"Décrocher la victoire et un double podium, c'est énorme", se réjouit Nick Tandy. "Les efforts déployés dans le monde entier pour que ces quatre Porsche Penske 963 soient en course [deux en IMSA et deux en WEC ce week-end] ont été énormes. La saison n'avait pas commencé comme on l'espérait, la concurrence est forte, ce n'est pas un secret. Obtenir des résultats, des points et des trophées, c'est incroyable et ça témoigne du travail acharné de chacun."

Mathieu Jaminet et Nick Tandy sur le podium à Long Beach.

"On savait, après les essais libres et les qualifications, que l'on n'avait pas un rythme suffisant pour gagner, alors on a proposé de nombreuses options stratégiques, et c'est là toute la beauté de l'IMSA. Dans ces courses sprint, avec un seul arrêt, il y a beaucoup d'options avec lesquelles on peut jouer. Notre idée était de profiter des problèmes de chauffe des pneus rencontrés par beaucoup d'équipes cette année, et on n'a pas chaussé de pneus neufs. Ce que l'on a appris, c'est comment allaient se passer les 40 dernières minutes, car on n'avait jamais roulé aussi longtemps avec ces pneus auparavant, c'était juste une supposition."

Pour Mathieu Jaminet, longtemps passé par le GT avec Porsche, il s'agit de la première victoire en prototype. Le pilote tricolore a dû gérer ses pneus usés "sans grip à l'arrière à la fin", au point d'avoir parfois craint de se retrouver dans le mur.

"Il [Ricky Taylor] avait des pneus neufs et j'ai eu du trafic le tour précédent", raconte-t-il. "Il m'a rattrapé, on est arrivés au virage 1, j'avais déjà freiné tard. Je l'ai vu arriver et je me suis dit qu'il allait y aller. Je l'ai vu bloquer ses roues et tirer tout droit dans les barrières. Par chance, ça a marché, on a saisi une opportunité."

