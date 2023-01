Porsche veut "apprendre vite" après ses déboires de Daytona

Charger le lecteur audio

Premier constructeur à avoir posé une LMDh sur la piste, il y a déjà un peu plus d'un an, Porsche n'a pas vécu le baptême du feu escompté en compétition. C'est le moins que l'on puisse dire, les 24 Heures de Daytona ont tourné au cauchemar pour la marque allemande, qui faisait à cette occasion son grand retour en prototype.

Les deux Porsche 963 ont certes mené la course à un moment ou un autre, mais une seule d'entre elles a vu l'arrivée, avec 34 tours de retard sur les vainqueurs en raison d'un remplacement du système de stockage d'énergie. La #6 pouvait encore prétendre aux lauriers dimanche matin mais a ensuite tout perdu sur un bris mécanique.

Porsche a désormais six semaines pour analyser les problèmes rencontrés et rectifier le tir, avant le double rendez-vous des 12 Heures et des 1000 Miles de Sebring, week-end qui marquera à la mi-mars le coup d'envoi du FIA WEC.

"On va apprendre vite et on aura des réponses et des résultats quant à tous les problèmes que l'on a rencontrés", promet Urs Kuratle, directeur du programme LMDh de Porsche. "J'espère que le résultat de la course sera différent [à Sebring], en tout cas on fera tout pour qu'il le soit. On a clairement appris beaucoup ici et il y a eu beaucoup de premières, des problèmes que l'on n'avait jamais eus avant et que l'on a rencontrés pour la première fois sur la voiture, même si on a fait 30 000 km avant la course. Oui, il y a beaucoup de choses à analyser."

Concernant le souci qui s'est avéré fatal pour la #7, il a pu donner quelques détails supplémentaires : "Il y avait une fuite d'eau au niveau du moteur à combustion. Une conduite d'eau s'est rompue, et c'était une première là aussi. On a eu plusieurs premières, des problèmes jamais rencontrés avant, et il y a beaucoup à faire après cette course."

Directeur général de Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid n'a pas caché que l'équipe avait traversé "une journée vraiment difficile", avant de se tourner vers la suite : "Des jours comme aujourd'hui constituent ce sur quoi on s'appuie pour l'avenir. J'ai hâte pour la suite, on va apprendre pour toutes les courses qui arrivent, à commencer par Sebring."

Propos recueillis par Charles Bradley